Штучний інтелект забирає роботу в тренерів: футбольний клуб "Ліверпуль" долучився до розробки

Поки що модель розраховує лише кутові удари, але розробка триває. Люди не можуть відрізнити стратегії ШІ від людських та у більшості обирають саме їх.

Лабораторія Google DeepMind, яка досліджує можливості штучного інтелекту, разом з футбольним клубом "Ліверпуль" розробили модель TacticAI, яка передбачає результат подій на футбольному полі. Про це повідомляє сайт New Scientist.

Наразі модель ШІ TacticAI може передбачити результати кутових ударів та допомагає розробити тактику, яка збільшує або зменшує ймовірність того, що кінцевим результатом буде гол. Петар Величкович з Google DeepMind та його колеги розробили інструмент у рамках трирічної дослідницької співпраці "Ліверпулем". Наукова праця опублікована в журналі Nature опубліковане.

Кутові удари призначаються, коли м’яч виходить з гри за лінію воріт, і можуть бути гарною можливістю забити для команди, яка перебувала у нападі. За статистикою, біля третини голів є наслідком кутових або штрафних ударів. Через це футбольні тренери розробляють детальні плани різних сценаріїв, про які гравці дізнаються напередодні гри.

TacticAI навчався на основі даних 7176 кутових ударів у матчах британської Прем'єр-ліги з 2020 по 2021 роки, включно з позиціями кожного гравця у часі, а також їхнім зростом та вагою. Він навчився передбачати, який гравець першим торкнеться м'яча після виконання кутового. У тестах той, хто приймає м’яч, був серед трьох найкращих кандидатів TacticAI у 78% випадків.

Тренери можуть використовувати штучний інтелект для розробки тактик для атаки або захисту кутових, які максимізують або мінімізують шанс того, що певний гравець отримає м’яч, а команда зможе виконати удар по воротах. Модель знаходить реальні приклади кутових ударів для подібних шаблонів, а потім пропонує як змінити тактику для досягнення бажаного результату.

У сліпому тесті футбольні експерти з ФК "Ліверпуль" (три спеціалісти з обробки даних, відеоаналітик та асистент тренера) не змогли відрізнити тактику, створену штучним інтелектом, від тактики, розробленої людиною. У 90% випадків вони надавали перевагу саме результату роботи ШІ.

"Ми рішуче підтримуємо системи штучного інтелекту, які розширюють можливості людини та залишають їй більше часу для творчої частини роботи, а не систему, яка б їх замінила", — пояснює Петар Величкович ймовірність загрози для тренерів.

Розробник каже, що дослідження також може отримати ширше застосування за межами спорту. Моделювання поведінки у футболі має відношення до моделювання людської психології. На прикладі гри у футбол штучний інтелект вчиться поводитися у відкритому світі з важко передбачуваним перебігом подій. Він зможе перенести цей досвід на інші ситуації.

Штучний інтелект знаходить все більше застосування у реальному світі, і не всі з них корисні для людей. Нещодавно повідомлялося, що ШІ згенерував клон української блогерки та продає з її зовнішністю російські товари у Китаї. Студентка з України Ольга Лоєк, котра навчається в США та має свій YouTube-канал, отримала про це повідомлення від своїх підписників. Клон вдає росіянку, яка розмовляє китайською, любить Китай і хоче вийти заміж за китайця. Клон має ім'я Наташа, Анна, або Грейс, залежно від платформи розміщення.