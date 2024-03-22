Новий витік: камера смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra працюватиме набагато краще

Відомо, що розробники поліпшать баланс білого і якість телеоб'єктивного зображення.

Згідно з новим звітом, у смартфоні Samsung Galaxy S24 Ultra з'являться серйозні поліпшення камери, але власникам флагмана доведеться трохи почекати, пише видання Forbes.

Інформація надійшла від джерела Ice Universe, яке стверджує, що березневе завантаження прошивки Samsung включатиме "режим для неповнолітніх" (underage mode), а також інші оптимізації. Стверджується, що великі зміни торкнуться функціоналу камери: розробники поліпшать баланс білого і якість телеоб'єктивного зображення.

Після заміни спеціального телеоб'єктива з 10-кратним збільшенням в S23 Ultra на модель з 5-кратним збільшенням в S24 Ultra, хоча і з датчиком набагато вищої роздільної здатності, перед Samsung стояло непросте завдання переконати клієнтів у тому, що якість масштабування на великих відстанях, властива попереднім флагманським моделям, збереглася. Однак, як показують тести Dxomark, Galaxy S24 Ultra поступається Galaxy S23 Ultra під час зйомки з найвищим рівнем зуму, незважаючи на значні поліпшення в іншому діапазоні телеоб'єктивів.

Ice Universe також раніше критикував S24 Ultra за передачу надзвичайно "збільшених" фотографій порівняно із зображеннями, знятими за допомогою таких смартфонів, як OPPO Find X7 Ultra і Xiaomi 14 Ultra. Хоча Samsung зараз не може виправити будь-які недоліки, властиві апаратному забезпеченню, налаштування алгоритмів обробки зображень камери, як і раніше, відкривають широкі можливості для значних програмних поліпшень.

Деякі власники S24 Ultra помітили, що камера має тенденцію застосовувати свої алгоритми обробки зображень непослідовним чином: наприклад, знімки, зняті з 9,9-кратним зумом, можуть мати помітно відмінний зовнішній вигляд, ніж знімки, зняті з 10-кратним збільшенням. Також було показано, що значні відмінності в обробці виникають, коли текст видно на телефотозображеннях, внаслідок чого нетекстові частини зображення радикально відрізняються від тих, коли текст відсутній у кадрі.

Усі ці відмінності в якості зумовлені рішеннями, прийнятими в програмному забезпеченні, яке Samsung може легко поліпшити з часом. Усе буде розкрито у квітневому оновленні програмного забезпечення.

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