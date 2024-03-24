ШІ ще порозумнішав: спеціальний алгоритм навчив чат-ботів думати перш ніж давати відповідь

Завдяки спеціальному алгоритму, чат-боти на основі ШІ зможуть обирати з кількох варіантів відповідей найкращий.

Співпраця між дослідниками штучного інтелекту (ШІ) зі Стенфордського університету та Notbad AI Inc. призвела до розроблення алгоритму, який дає змогу сучасним чат-ботам обмірковувати можливі відповіді на запит, перш ніж дати остаточну відповідь. Команда опублікувала статтю на сервері препринтів arXiv, в якій описується новий підхід й те, наскільки добре їхній алгоритм працює в поєднанні з чат-ботом, передає TechXplore.

Як зазначають дослідники, загальний підхід сучасних чат-ботів полягає в обробці відповіді на запит, заданий людиною, з використанням навчальних даних. Усі чат-боти, які використовують нині, не "обмірковують" кілька можливих відповідей на запит, перш ніж видати ту, яка, на їхню "думку", задовольнить користувача, — вони просто видають першу-ліпшу відповідь.

Учені дали чат-ботам можливість трохи подумати, перш ніж відповісти. Вони кажуть, що їхній алгоритм під назвою Quiet-STaR дає змогу ШІ-ботам бути набагато точнішими і відповідати на запитання у більш "людський спосіб".

Quiet-STaR спочатку просить чат-бота дати кілька відповідей на заданий запит. Він порівнює відповіді з вихідним запитом, щоб вирішити, яка з них виявиться найкращою. Потім він наказує ШІ-боту дати цю відповідь користувачеві. Алгоритм постійно самовдосконалюється, навчаючись на власному досвіді, тим самим покращуючи свої можливості аналізу.

Щоб протестувати алгоритм, дослідники додали його в чат-бот Mistral 7B з відкритим вихідним кодом і запустили стандартний тест міркування. У підсумку бот набрав 47,2%, а без алгоритму — лише 36,3%. Також бот набагато краще впорався з тестом з математики завдяки Quiet-STaR.

Дослідницька група зазначає, що їхній алгоритм можна під'єднати до будь-якого з відомих чат-ботів. Зробити це можуть тільки розробники. На їхню думку, це допоможе підвищити точність роботи ШІ-ботів загалом.

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