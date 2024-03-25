Мініатюрна приставка з ШІ зробить смартфони ще розумнішими: що вона вміє робити (відео)

Якщо смартфон не дозволяє зберігати розмови, є пристрій, котрий допоможе це зробити. Диктофон Plaud Note вміє це і набагато більше завдяки інтелектуальній обробці даних.

Новий пристрій під назвою Plaud Note AI Voice Recorder на покращує можливості iPhone, адже зберігає розмови, переводить їх у текст та організує за допомогою штучного інтелекту. Про нього розповідає видання The Indian Express.

Творці нового гаджету нещодавно завершили кампанію зі збору коштів на платформі Kickstarter. Цей тонкий пристрій, схожий на картку, кріпиться до задньої панелі iPhone за допомогою магнітного кріплення MagSafe та записує дзвінки, зустрічі та голосові нагадування. Потім спеціальний застосунок перетворює голос на текст, робить нотатки зустрічі, списки справ тощо – за допомогою штучного інтелекту ChatGPT.

Маленький диктофон може працювати до 30 годин запису на одному заряді з часом роботи в режимі очікування до 60 днів. Коли заряд закінчиться, батарею можна буде зарядити за допомогою кабелю, який постачається з пристроєм. А 64 ГБ вбудованої пам'яті дозволять записати 240 годин аудіо.

Диктофон Plaud Note не працює весь час: щоб почати запис, доведеться натиснути кнопку. Він є простим та досить доступним, достатньо лише торкнутися задньої панелі телефону, щоб увімкнути. Розумне шумопоглинання диктофона дозволяє йому чітко фіксувати важливі деталі навіть у шумному середовищі.

Але головною перевагою є повна інтеграція диктофона з технологією ChatGPT. Після запису аудіо, незалежно від того, чи це зустріч, лекція або навіть телефонний дзвінок, програма-супутник транскрибує кожне слово. Потім ChatGPT втручається, щоб упорядкувати та узагальнити вміст у чотирьох різних форматах: нотатки зустрічі, нотатки класу, запис щоденника та інтелектуальна карта.

У практичних демонстраціях на YouTube пристрій показав дивовижні результати: він чітко вловлював аудіо, навіть якщо його ховали в кишені. Варто зауважити, що з цією функцією треба бути обережними, оскільки запис телефонних дзвінків є незаконним у багатьох регіонах світу. Програмний помічник легко транскрибував аудіо з кількох динаміків із презентаційного відео, розбиваючи вміст на зручні нотатки.

Більш звичні цифрові помічники, як Siri та Alexa, мають свої сильні сторони, але Plaud Note AI Voice Recorder може змінити правила гри в оптимізації ведення нотаток та відтворення важливих розмов. Єдиним суттєвим недоліком може здаватися ​​ціна в у 160 доларів США. Але у деяких ситуаціях пристрій може стати порятунком, якщо ви витрачаєте багато часу на дзвінки.

Нещодавно неофіційно стало відомо, що Apple не планує створювати власну модель генеративного ШІ для iOS 18. Натомість вона укладе партнерство з Google та китайською компанією Baidu. Необхідність в останній виникла через те, що Google недоступний у Китаї.