Смартфони стають дедалі дорожчими: чи варті вони своїх грошей насправді

Часто преміальні моделі Galaxy та iPhone купують люди, чиї потреби може легко задовольнити дешевший телефон. Однак у флагманів є значна перевага, якою не всі користуються.

Як і багато інших речей, смартфони стають дедалі дорожчими і дорожчими. Флагманські моделі продаються за ціною від 1000 доларів США, а цінники на складні моделі можуть легко досягати 2000 доларів. Але чи варті пристрої цих грошей, враховуючи, що люди використовують їх для перегляду контенту в соцмережах і дзвінків? Таким питанням задалися аналітики сайту Рhone Аrena.

Навіть пристрої середнього класу мають тенденцію дорожчати, що ускладнює купівлю смартфона для багатьох. Зі зростанням цін смартфони пропонують користувачеві більше можливостей: потужніші процесори в поєднанні з поліпшеним програмним забезпеченням перетворюють навіть доступні смартфони на продуктивні машини. Через це володіння смартфоном — не стільки вибір, скільки життєва необхідність.

Ця динаміка змушує задуматися: яка справедлива ціна смартфона? Деякі флагманські моделі аж надто дорогі, але для чого їх використовують? Для таких речей, як соціальні мережі, обмін повідомленнями, електронна пошта, банківські операції та перегляд різних типів контенту. Для жодного з цих видів діяльності не потрібен пристрій вартістю 1000 і, тим більше, 2000 доларів.

Однак той самий пристрій вартістю 1000 доларів має й інші переваги. Можна використовувати найдорожчі Galaxy і iPhone для найрізноманітніших видів реальної роботи, що приносить дохід, наприклад зйомка професійних фото і відео, ведення каналу на YouTube, запис подкастів, написання текстів і багато іншого. Для деяких людей використання вже наявних у них телефонів за 1000 доларів здається досить вигідним порівняно з купівлею професійної камери за 3000 доларів.

"Тому ціна смартфонів не є проблемою. Проблема в мисленні багатьох користувачів. Вони відчувають, що їм потрібен смартфон за 1000 доларів, але насправді всі їхні потреби можуть задовольнити набагато дешевші пристрої. Звичайно, останній Galaxy або iPhone має кращий вигляд, ніж майже будь-який бюджетник, але якщо ви не можете отримати вигоду з дорогого інструменту, це не проблема", — підсумували аналітики.

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