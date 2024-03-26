Розпізнає БПЛА будь-якого типу за звуком: у Росії похвалилися новим детектором "Малік"

Як стверджують творці, пристрій помітить також далекоміри, лазери протитанкових керованих ракет і снайперські приціли.

Конструкторське бюро "Талламхо" (Чечня, РФ) заявило про нову розробку — акустичний детектор під назвою "Малік". Інженери стверджують, що він може виявити дрон будь-якого типу, не залежно від того, які радіочастоти використовують, передає російське інформаційне агентство ТАСС.

Цитуючи представників "Талламхо", ЗМІ пише, що ЗСУ змінили радіочастоти, щоб російським військам було складніше виявляти дрони. Вони стверджують, що українські солдати тепер використовують частоту 720-730 мегагерц, що не дає засобам виявлення засікти безпілотники. З цієї причини чеченські розробники вирішили зробити пристрій, який би спирався не на частоти, а на звуки, що видаються пропелерами БПЛА. З цією метою вони зібрали бібліотеку звуків і розмістили її на своєму сервері. Військовослужбовці РФ, які застосовуватимуть "Малік", зможуть під'єднатися до сервера і завантажити оновлену бібліотеку, а також оновлювати її періодично.

У КБ також зазначили, що акустичний детектор було розроблено на основі комерційно доступних компонентів. Там підкреслили, що апарат може чути навіть дуже тихі звуки або ж розпізнати звук від дрона на тлі інших, навіть гучніших, звуків. Але на якій саме відстані "Малік" може визначити, чи наближається БПЛА, не вказали.

"Малік" отримав дві модифікації. Одну планують використовувати в бліндажах, окопах, транспортних засобах. Друга призначена для особистого використання окупантами. Передбачається, що мінігаджет кріпитиметься до бронежилета і виконуватиме роль "додаткових" вух. І знову про радіус дії — ні слова.

"Це дає змогу особовому складу хоча б встигнути розбігтися в сторони й уникнути великих втрат", — пояснили в КБ.

Крім цього, заявляється, що акустичний детектор здатний засікти далекоміри, лазери протитанкових керованих ракет і снайперські приціли. Під час тестів на відстані 700 м пристрій виявив далекомір. Росіяни сподіваються, що апарат вловлюватиме лазерний промінь ПЗРК Stinger.

Раніше ми писали про те, що росіяни знайшли новий український дрон. БПЛА створено з пластикових труб, обшивки для човнів і пластикових пляшок, проте експерт вважає конструкцію ефективною.