Путін вимагає від уряду РФ за п'ять місяців зробити російську PlayStation

Після початку повномасштабної війни з РФ пішли найбільші виробники консолей: Sony Interactive Entertainment, Microsoft і Nintendo.

Глава Кремля Володимир Путін доручив уряду до 15 червня розв'язувати питання з випуском у РФ ігрових консолей. Про це йдеться у списку доручень глави держави, опублікованих на сайті Кремля на початку року.

"Розглянути питання про організацію виробництва стаціонарних і портативних ігрових приставок та ігрових консолей", — наголошується в розпорядженні президента РФ. Також ідеться про необхідність у розробці операційної системи та "хмарної системи доставлення ігор і програм користувачам". Відповідальним за виконання доручення призначили російського прем'єра Михайла Мішустіна.

Минулого року Путін також розпорядився про те, що всі відеоігри, в які грають жителі РФ, мають бути на російських серверах і національному домені .ru. Ігри також мали перевірити на відповідність російському законодавству. До всього іншого, уряд має розробити заходи з розвитку російського ринку.

Віцепрем'єр РФ Дмитро Чернишенко повідомив главі Кремля, що ігрова індустрія випереджає ринок кіно і музики. Згідно з даними ВЦВГД, майже кожен четвертий росіянин (23%) регулярно грає у відеоігри. Путін у відповідь сказав, що відеоігри мають виховувати патріотизм.

Після початку повномасштабної війни з РФ пішли найбільші виробники консолей і відеоігор: Sony Interactive Entertainment, Microsoft і Nintendo. Їхні онлайн-магазини закриті для користувачів із РФ.

Водночас минулого року російський ринок консолей зріс удвічі — до 23 млрд руб., згідно з даними "Коммерсантъ".

Нагадаємо, що пацієнт із датчиком Neuralink грав у відеоігри силою думки.

Також повідомлялося, що за підсумками розслідування з'ясувалося, що кадри із застосуванням лазерної зброї в Ізраїлі взяли з відеогри.