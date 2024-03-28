"Дуров швидко реагує": Telegram співпрацює з правоохоронцями РФ, — депутат Держдуми

За словами голова комітету з питань молодіжної політики Артема Метелєва, у Росії месенджер функціонує "в рамках законодавства", а його адміністрація "йде на зустріч" та блокує "заборонений контент".

Месенджер Telegram, засновником якого є Павло Дуров, співпрацює з російськими правоохоронними органами. Про це заявив голова комітету Держдуми РФ з питань молодіжної політики Артем Метелєв, повідомляє кореспондент RTVI.

Так Метелєв прокоментував журналістам питання про можливе блокування Telegram у Росії. За словами депутата, месенджер функціонує "в рамках законодавства".

"І адміністрація Telegram, і сам Павло Дуров завжди дуже швидко реагують — ми це бачимо просто – на події, співпрацюють з правоохоронними органами, у тому числі блокують заборонений контент", — заявив він.

Метелєв додав, що до російського Центру захисту прав молоді "регулярно надходять звернення з проханням заблокувати той чи інший канал". І модератори месенджера нібито "йдуть на зустріч" і "банять такий контент".

"Ну, не в Telegram терористи би вербували найманців, вербували вони би в WhatsApp або десь ще. Тут треба працювати над профілактикою, над алгоритмами, я впевнений, що спецслужби цим займаються", — додав депутат.

Крім того, він висловив упевненість, що адміністратори месенджера "розуміють свою відповідальність перед суспільством, за життя та здоров'я людей".

Нагадаємо, раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що влада РФ чекала від творця месенджера Telegram Павла Дурова більше уваги до нещодавнього теракту в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї.