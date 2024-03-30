Платити доведеться більше: флеш-пам'ять для смартфонів і SSD сильно подорожчають

Аналітики з TrendForce впевнені, що ціни на флеш-пам'ять NAND зростуть, що призведе до подорожчання твердотільних накопичувачів і модулів пам'яті для мобільних пристроїв.

Згідно з оцінками аналітичної компанії TrendForce, контрактні ціни на флеш-пам'ять NAND і далі зростатимуть на 13—18% у другому кварталі, що призведе до зростання цін на твердотільні накопичувачі споживчого рівня більш ніж на 10%, передає IT Home.

У TrendForce заявили, що з погляду фундаментальних показників ринку, хоча обсяг закупівель флеш-пам'яті NAND практично не змінився, на ринок вплинуло скорочення виробництва та зниження рівня запасів у постачальників. Тому ціни на флеш-пам'ять продовжуватимуть зростати з 13% до 18%.

Оскільки деякі світові постачальники скоротили постачання в Китай таких компонентів як вбудована мультимедійна карта пам'яті для виробників пристроїв (eMMC), китайські бренди смартфонів почали збільшувати коефіцієнт використання вітчизняних модульних заводських рішень. Передбачається, що контрактні ціни на eMMC у зв'язку з цим збільшаться на 10—15% у другому кварталі.

Що стосується універсальних флеш-накопичувачів (UFS), попит на китайські смартфони в Індії та Південно-Східній Азії останнім часом значно збільшився, і тому компанії з КНР прагнуть підвищити рівень своїх запасів, забезпечуючи підтримку попиту на флеш-пам'ять. Аналітики вважають, що це стане причиною зростання цін на UFS на 10—15%.

Твердотільні накопичувачі корпоративного класу тв для центрів обробки даних теж подорожчають у зв'язку зі збільшенням попиту і в Китаї, і в Північній Америці. У TrendForce вважають, що контрактна ціна на цю категорію продуктів збільшуватиметься на 20-25% щокварталу.

Попри те, що виробники флеш-пам'яті NAND сподіваються досягти прибутковості якнайшвидше, загальний попит на роздрібному ринку аналітики оцінюють як млявий, тому темпи зростання продажів будуть значно знижені порівняно з попереднім кварталом.

Раніше писали, що в Китаї створили загадковий накопичувач, який зможе зберігати 10 квадрильйонів байт даних. Новий накопичувач забезпечить ємність понад 10 Пбайт за енергоспоживання менш ніж 2 кВт. Пристрій знизить енергоспоживання на 90%, порівняно з жорсткими дисками.