Добити економіку РФ: ЗМІ розповіли, як союзники України хочуть посилити санкції проти Кремля

Ключова мета Заходу — закрити "лазівки", щоб РФ не могла оминати вже наявні санкції. Нові плани союзників, за словами журналістів, будуть представлені під час зустрічі лідерів "Великої сімки" в Японії наприкінці травня 2023 року.

Міжнародні союзники України розробляють нові санкції проти Росії, щоб завдати вирішального удару по економіці країни. Ключова мета — закрити лазівки в наявних обмеженнях і вирішити проблему обходу санкцій загалом, пише агентство Bloomberg.

Міжнародна спільнота вважає, що жорсткі санкції проти РФ за вторгнення в Україну похитнули позиції російської економіки, але не завдали нищівного удару. Це дозволяє Володимиру Путіну продовжувати загарбницьку війну проти України. Крім того, доходи Кремля вже скоро можуть перевищити свій цільовий рівень навіть в умовах обмеження цін на нафту. Завдяки цьому уряду в Москві вдається стабілізувати бюджет навіть за умов різкого зростання військових витрат.

Очікується, що нові плани США, Євросоюзу та інших союзників України будуть представлені під час зустрічі лідерів "Великої сімки" в Японії наприкінці травня 2023 року. При цьому наголошується, що оскільки низка торгових і фінансових секторів Росії вже потрапила під санкції, знайти нові галузі, які значно обмежують можливості Москви фінансувати свою війну, досить складно.

Як пояснюють офіційні особи, новий пакет обмежувальних заходів буде зосереджений на лазівках у вже введених санкціях. Наприклад, обговорюється заборона на транзит багатьох товарів через територію Росії та заходи проти судів, які відключають навігаційні системи.

За словами джерел, у США та Японії розробляють власні обмеження. Уряд Канади працює над заходами, що стосуються прав людини, враховуючи передбачуване викрадення українських дітей та санкції щодо російської військової промисловості.

Очікується також, що лідери "Великої сімки" досягнуть прогресу в механізмі відстеження російських алмазів через кордони, що в кінцевому підсумку може призвести до обмежень на цю торгівлю.

Нагадаємо, днями депутатка парламенту з Великобританії Алісія Кернс запропонувала організувати для України "економічний "Рамштайн". Так вона відреагувала на інформацію, що свідчить про не надто результативний вплив санкцій на російську економіку.

За словами Кернс, потрібно позбавити главу Кремля можливості фінансувати напади на цивільне населення. Вона вважає, що це можна зробити лише у випадку, якщо мобілізувати всі уряди інших держав, щоб координувати економічні та воєнні дії.