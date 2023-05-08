В Україні скоро зміняться ціни на бензин: у НБУ розповіли, на що чекати до кінця 2023 року

У Нацбанку України вважають, що найближчими місяцями зростання цін на паливо в річному вимірі буде дуже волатильним.

Упродовж 2023 року бензин і дизельне паливо подорожчають після повернення з 1 липня довоєнних податків на паливо. Втім, за кілька місяців вартість палива стабілізується, свідчать дані в новому "Інфляційному звіті" Національного банку України.

"Темпи подорожчання пального значно зменшилися на початку 2023 року (до 27,9% річних у березні) під впливом падіння світових цін на нафту, значних запасів, накопичених бізнесом і населенням, а також зниження попиту в умовах зменшення дефіциту електроенергії та теплої погоди", — сказано в документі.

За даними НБУ, найближчим часом вартість пального не відрізнятиметься стабільністю. Наприклад, у квітні пальне подорожчало, у червні заправити автомобілі буде дешевше, але вже в липні ціни знову поповзуть угору.

"Це відображатиме вплив бази порівняння через паливну кризу минулої весни та податкових змін, у тому числі торішнього скасування акцизів і зниження ставки ПДВ та відновлення довоєнного оподаткування пального з цього липня, що матиме близько 1 процентного пункту прямого внеску до зміни індексу споживчих цін", — зазначають у НБУ.

Зазначається, що таке коливання, можливо, посилить тиск на сферу транспортних послуг. Тому українцям варто очікувати, що вартість проїзду в громадському транспорті подорожчає.

Водночас у НБУ вважають, що надалі ціни на пальне стабілізуються. Причина: поступове зниження світових цін на нафту. Але, починаючи з 2024 року, паливна компонента сприятиме гальмуванню загальної інфляції як безпосередньо, так і через вторинні ефекти.

Скільки зараз коштує пальне на українських АЗС

Станом на 8 травня, за даними Консалтингової групи "А-95", пальне на АЗС продають за такими цінами:

бензин А-95 преміум — 48,59 грн;

бензин А-95 — 46,51 грн;

бензин А-92 — 44,45 грн;

дизельне паливо — 45,71 грн;

автомобільний газ — 21,81 грн.

Нагадаємо, раніше в НБУ спрогнозували, як і коли почне дорожчати комуналка у 2023 році. Аналітики регулятора вважають, що для українців спочатку перерахують тарифи на електроенергію. Водночас мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду й теплопостачання не буде скасовано цього року.