Рейтингова система учасників біржової торгівлі ще підвищить її ефективність — дослідження КШЕ

Нещодавно Київська школа економіки провела та презентувала дослідження "Вплив біржової торгівлі на розвиток ринку деревини в Україні". У своїй праці аналітики позитивно оцінили процес реалізації даного ресурсу через торги на ліцензованих товарних біржах та наголосили на їх зручності, відкритості, конкурентності торгів та їх ефективності.

Зокрема у дослідженні зазначено, що завдяки реалізації деревини на електронних торгових майданчиках, дохідність лісової галузі за рік зросла на 70% при тих самих об’ємах заготівлі, що були раніше. Також біржі запровадили низку сервісів – модулі аналітики, індекси середньозважених цін, що значно допомагають учасникам зорієнтуватися на ринку. Проте, як зазначили науковці КШЕ, вітчизняну систему біржової торгівлі можна й потрібно вдосконалювати для поліпшення її ефективності й окреслили подальші напрямки розвитку.

Одним з них є впровадження системи рейтингування учасників торгів. Це дозволить підвищити рівень відповідальності на ринку та знизить непрямі витрати учасників за рахунок їх високої репутації. Високий рейтинг клієнта дозволить сплачувати йому нижчий гарантійний внесок. Оцінка рейтингу визначатиметься біржею як сума балів за кожним з критеріїв, що характеризують бізнес-діяльність учасника, його репутацію, фінансовий стан та історію ділової активності.

Система критеріїв для оцінки рейтингу учасників біржових торгів лісоматеріалами

У КШЕ виділяють 5 груп ризику: A, B, C, D, E. До групи A входять учасники торгів, які отримали найнижчу суму балів та відповідно мають найнижчий ступінь ризику.

"До групи E відносяться учасники з найвищою сумою балів й мають найвищий ступінь ризику. Також для кожної з груп буде визначено коригуючий коефіцієнт, що визначатиме рівень гарантійного внеску. Клієнти груп A, B сплачуватимуть найменшу суму – 3,5% та 4,25% відповідно від початкової суми вартості лота. Група C (середній рейтинг) – 5%. Групи D, E сплачуватимуть 7,5% та 10% відповідно", — йдеться у дослідженні КШЕ.

Приклад застосування коефіцієнтів

Як зазначають в КШЕ, таке нововведення можна і потрібно реалізувати протягом найближчого майбутнього, й біржі вже активно займаються цим питанням.