Закони воєнного часу. Готується спрощення встановлення опіки над майном зниклих безвісти

Скільки цивільних і військових внесено до Єдиного реєстру осіб, зниклих за особливих обставин, які зміни готуються в Україні для полегшення успадкування їх майна та з якими ризиками це може бути пов’язане?

В Україні під час повномасштабного вторгнення Росії за ініціативою Мінреінтеграції готується спрощення встановлення опіки над майном зниклих безвісти громадян, про що Фокус розповідає у своєму новому огляді "Без суду і слідства. Чию банківську таємницю зобов`яжуть розкривати українські банки".

До Верховної Ради вже надійшов проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань розкриття банківської таємниці та заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин" №9235 від 24 квітня 2023 року. На момент публікації статті Фокусу законопроєкт знаходиться на розгляді в комітеті.

За словами Анни Анісімової, юриста юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" зараз встановлення опіки над майном зниклих безвісти включає багато процедур та вимог, у тому числі — отримання судового рішення про оголошення людини безвісно відсутньою, що може зайняти досить довгий час.

Співрозмовниця Фокусу уточнює, що згідно з пропозицією Мінреінтеграції розширення переліку підстав розкриття банківської таємниці дозволить нотаріусам без зайвих перешкод та затримок встановлювати опіку над майном зниклих безвісти осіб, що допоможе зменшити терміни та зробити процес більш простим для громадян.

Тобто у разі прийняття законопроєкту №9235 банки будуть зобов’язані на запит нотаріусів розкривати банківську таємницю відносно зниклих безвісти громадян, що має спростити встановлення опіки над їх майном.

"Тепер, коли внаслідок війни доля багатьох людей залишається невідомою заради того, щоб їх родини мали бодай якусь змогу віднайти майно, яке може бути спадком й запроваджуються відповідні законодавчі зміни", — пояснює доцільність нововведення Максим Боярчуков, керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери".

Обставини, за яких громадяни зникали безвісті, існували й до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але зараз проблема постала набагато гостріше. Як нещодавно повідомили в МВС України кількість зниклих безвісти в Україні за особливих обставин станом на 3 травня 2023 року складає 23760 осіб. Інформація про цих громадян — цивільних і військовослужбовців — внесена до Єдиного реєстру осіб, зниклих за особливих обставин, який нещодавно запрацював у МВС. Уточнимо, що в цьому контексті особливими обставинами виступає збройний конфлікт, воєнні дії, окупація чи надзвичайна ситуація природного чи техногенного характеру.

Проте, юристи попереджають, що за запропонованим спрощенням успадкування майна зниклих безвісти громадян можуть бути приховані певні ризики.

Так, на думку Анни Анісімової, розкриття банківської таємниці на запит нотаріусів для встановлення опіки над майном зниклої безвісти особи може мати негативні наслідки у випадку, якщо громадянин не є безвісти зниклим, а не має можливості звернутися за своїми коштами через, скажемо, відсутність необхідних документів для доступу до свого рахунку, ускладнення зв'язку з банком та ін.

Анісімова також попереджає, що у разі винесення нотаріусом рішення про встановлення опіки над майном зниклої безвісти особи на підставі недостатньої чи неточної інформації є ймовірність, що права спадкоємців, а також інших зацікавлених сторін можуть бути порушені.

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