Золотий батон. Як і чому в 2023 році в Україні подорожчає хліб

Експерти розповіли Фокусу, як і чому до кінця 2023 року в Україні змінюватимуться ціни на хліб, гречку та рис.

В Україні в 2023 році продовжить дорожчати хліб. До таких висновків приходить Фокус у своєму новому огляді "Дорога їжа. Чи буде в Україні дорожчати м'ясо та гречка і що впливає на ціни".

Відповідно до даних Держстату за березень 2023 року хліб подорожчав на 0,3%, а з початку року — на 3,3%.

Світлана Черемісіна, головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" в коментарі Фокусу уточнює, що ціни на різну хлібопекарську продукцію з початку 2023 року змінилися наступним чином:

хліб пшеничний з борошна першого ґатунку: +1,8 % до 34,81 грн за кг;

хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку: +1,7% до 41,81 грн за кг;

батон: +2,2% до 22,30 грн за 500 гр;

житній хліб: +1,4% до 35,56 грн за кг.

Співрозмовниця Фокусу звертає увагу, що лише протягом квітня 2023 року хліб у середньому додав в ціні 0,5% (20-30 копійок за кг).

Світлана Черемісіна прогнозує, що через здорожчання електроенергії на тлі тривалої енергетичної кризи в Україні і повернення ПДВ на пальне з 1 липня 2023 року середня ціна на хліб продовжить поступово зростати на 0,5-1% на місяць. Таким чином, до кінця року батон, який коштує 22,30 грн може зрости в ціні на 4-8% орієнтовно до 24,15 грн. А, наприклад, хліб пшеничний (650 гр), ціна якого на початку травня складала біля 32 грн, подорожчає до 34,65 грн. Тобто, в залежності від виробу хліб в Україні до кінця року може додати в ціні 1,5-3 грн за буханку.

До кінця року хліб в Україні подорожчає до середнього рівня 25-35 грн за буханець Фото: УНІАН

Тим часом, за прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у найближчі кілька місяців ціни на крупи залишатимуться стабільними або буде спостерігатися їх незначне зменшення в межах 1-2%. Останнє, зокрема, стосується гречки, дефіциту якої в 2023 році не очікується, бо українські агровиробники повністю задовольнили потреби внутрішнього ринку.

Світлана Черемісіна нагадує, що з початку року рис подешевшав на 5,4% до 56,73 грн за кг, а гречка втратила в ціні 13,2% й в середньому коштує 59,79 грн за кг. Відповідно, навряд чи ці популярні крупи до кінця року будуть коштувати дорожче.

Раніше Фокус пояснював, чому під час весняної посівної 2023 року українські аграрії сіють менше хліба.