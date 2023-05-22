Не лише через кредити: українцям розповіли, чому можна опинитися у реєстрі боржників

В Україні для боржників передбачено низку санкцій, серед яких – обмеження на відкриття нових банківських рахунків та блокування поточних.

Після початку повномасштабної війни кількість громадян у Єдиному реєстрі боржників зросла на 615 тисяч, або на 8%. Про це свідчать дані Опендатаботу.

Зазначається, що зараз кількість боргів перетнула позначку у 8 млн, тоді як у лютому 2022-го їх налічувалося 7,44 млн. У довоєнному 2021 році річний приріст був на рівні 1,5 млн боргів, або 29%.

Топ причин, через які українці потрапляють до Реєстру боржників

Майже чверть усіх боргів – 24,6% – стягнення коштів на користь держави.

Ще 21,4% — борги через несплачені вчасно штрафи за порушення правил дорожнього руху. Загалом за час повномасштабної війни приріст кількості таких боргів становив +23%.

З яких причин українці потрапляють до реєстру боржників Фото: opendatabot

Наймасштабніше скорочення кількості заборгованостей з початку війни фіксують у категорії "стягнення коштів", до якої, зокрема, входять і борги за кредитами. Їхня кількість стала меншою на 29%. Загалом частка цих заборгованостей становить 18%.

Найпрогресуючою стала категорія боргів зі сплати штрафів за адміністративні правопорушення. За період повномасштабного вторгнення їхня кількість зросла більш ніж на 27%.

Більш ніж на 22% зросла кількість боргів за комуналку. Станом на травень 2023 року їхня частка у загальній кількості заборгованостей дорівнює 8%.

Найменш нечисленною, як і попередні роки, залишається категорія боргів за аліментами — трохи більше 2,5% від загальної кількості заборгованостей.

Нагадаємо, в Україні з 9 травня 2023 року перестала діяти ухвала Кабміну, в рамках якої Державній виконавчій службі заборонялося заарештовувати рахунки українців на суму менше 100 тисяч гривень під час воєнного стану. Причина: набрав чинності закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану".

Також раніше Фокус писав про розширення підстав для розкриття банками банківської таємниці.