Пенсії в Україні: хто у червні може отримати надбавки від 100 до 1200 гривень

Розмір виплат, як зазначають у ПФУ, залежатиме від кількох складових – страховий стаж та сума зарплати.

У Пенсійному фонді України розповіли про підвищення соціальних виплат, що відбудеться у червні "заднім числом". На яку суму можуть розраховувати українці найближчим часом.

Директорка Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Олена Охріменко розповіла, що пенсіонерів, які працюють у червні, чекає перерахунок пенсій. Вони зможуть отримати підвищені виплати за попередні місяці, а саме: квітень, травень та червень, але воно може не виявитися істотним.

Розмір перерахованих пенсій залежить від кількох складових:

страховий стаж;

зарплата, яку отримує працюючий пенсіонер.

"Підвищення у кожного буде своє. Може бути і 100 грн, а може і 1000-1200 грн. Все залежить від того, які показники мала людина, працюючи останні два роки. А також при перерахунку пенсій враховується зарплата з 1 липня 2000 року. Тобто від часу останнього перерахунку до цього періоду зараз дорахується ще два роки: з 1 березня 2021-го по 28 лютого 2023 року", – йдеться у повідомленні.

Перерахунок у червні торкнеться пенсіонерів, які після призначення пенсій відпрацювали 2 роки. Також йдеться про тих, кому за останні 24 місяці не проводили індексацію, але вони перестали працювати за кілька місяців після минулого перерахунку.

Їхня нова сума виплат буде з урахуванням лише цих кількох місяців.

Нагадаємо, 26 травня аналітики повідомляли, що жінки в Україні отримують пенсію менше, ніж у чоловіків. Середня пенсія в Україні у першому кварталі 2023 року становить 5 238 гривень, тоді як середня пенсія жінок становила 3 926 гривень, а чоловіків – 5 701 грн.