Україна та Польща побудують новий газопровід: деталі

Новий довгостроковий проєкт між країнами дозволить збільшити потужності транспортування газу з Польщі до 8,7 млн куб. метрів.

ТОВ "Оператор ГТС України" (ГТСУ) та оператор польської газотранспортної системи (ГТС) компанія Gaz System хочуть побудувати газопровід та газовимірювальну станцію з боку Gaz System, а також реконструювати компресорну станцію з боку ГТСУ. Про це йдеться у повідомленні українського оператора.

Зазначається, що ще 2021 року оператори ГТС України та Польщі провели оцінку ринкового попиту, що продемонструвала зацікавленість учасників ринку в потужності розміром 8,7 млн куб. м для транспортування газу в українському напрямку.

Угода про реалізацію проєкту буде досягнута лише після того, як оператори ГТС отримають позитивний результат. Фото: Оператор ГТС України

"За результатами оцінки попиту оператори розробили проєкт для збільшення потужності. Наступний етап — бронювання на аукціонах об'єднаної нової (збільшеної) потужності на період з 1 жовтня 2030 року до 30 вересня 2045 року. Аукціони відбудуться 3 липня 2023 року на платформі GSA. Наступний крок реалізації проєкту — економічний тест за результатами аукціонів", — йдеться у повідомленні.

Угода про реалізацію проєкту буде досягнута лише після того, як оператори ГТС отримають позитивний результат. Після цього розпочнуться роботи відповідно до затвердженого плану-графіка.

Зазначимо, що зараз довжина магістральних газопроводів мережі "Оператора ГТС України" становить 33,08 тис. км, пропускна спроможність — 281 млрд куб. м/рік газу на вході та 146 млрд куб. м на виході.

У Європі рекордно дешевшає газ

Базові ф'ючерси на TFT в Нідерландах знижуються восьмий тиждень поспіль, показники вже опустилися нижче 25 євро за мегават-годину (близько 280 доларів за тисячу кубометрів).

Тим часом, як вважають аналітики, ціни на газ влітку 2023 можуть знижуватися до рівня нижче нуля.

Деякі регіональні газові ринки в Європі можуть стати негативними. серпні", — сказав віцепрезидент з торгівлі газом та оптимізації у найбільшій нафтовій компанії Equinor ASА Педер Бьорланд.

Раніше Фокус розповідав, чому Україна вже 2023 року відмовиться від імпортного газу і як країна проходитиме черговий опалювальний сезон в умовах війни.