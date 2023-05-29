В Україні з'являться спеціальні пенсії: кому доплачуватимуть понад 5 тисяч гривень

Усі особи, які претендують на цю пенсію, повинні бути реабілітовані в установленому законом порядку.

В Україні з'являться спеціальні пенсії за особливі заслуги громадянам, яким надавали статус борців за незалежність у XX столітті. Відповідні зміни передбачені у законопроєкті №8032.

Відомо, що розмір пенсії встановлено на рівні двох прожиткових мінімумів для громадян, які втратили працездатність. Тобто у 2023 році пенсія становитиме 5 016 гривень.

У пояснювальній записці до законопрєкту сказано, що через неналежну увагу до борців за незалежність України у ХХ столітті держава не веде впорядкований облік цих осіб, зокрема й тих, хто був позбавлений волі за політичні та релігійні переконання.

"За орієнтовними оцінками кількість людей, які підпадають під певні законопроєктом критерії, що обчислюються десятками, максимум — декількома сотнями. Це число, на жаль, з кожним роком зменшується", — йдеться в документі.

Передбачається, що виплата щороку підвищуватиметься. Статус одержувачів регулюється законами:

"Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті", який було прийнято ще у 2015 році;

"Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" – йдеться про тих, хто зазнав репресій з політичних чи релігійних мотивів у формі позбавлення волі або примусового безпідставного поміщення здорової людини в психіатричну установу.

При цьому всі особи, які претендують на цю пенсію, повинні бути реабілітовані в установленому законом порядку.

Тим часом аналітики з'ясували, що жінки в Україні отримують пенсію менше, ніж у чоловіків. Так, середня пенсія в Україні у першому кварталі 2023 року становить 5 238 гривень, тоді як середня пенсія жінок становила 3 926 гривень, а чоловіків — 5 701 грн.

Також Фокус повідомляв про підвищення соціальних виплат, що відбудеться у червні "заднім числом". Директор Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Олена Охріменко розповіла, що пенсіонерів, які працюють у червні, чекає перерахунок пенсій.