Нова ціна світла. Скільки платитимуть українці за електроенергію та чому збільшили тариф

З першого червня електроенергія для населення коштуватиме 2,64 грн за кВт-годину. Чому зростає вартість електричної енергії та чи будуть у 2023 році наступні етапи підвищення тарифу.

На засіданні Кабінету міністрів Україні вчора, 30 травня, ухвалили новий тариф на електроенергію для населення. З 1 червня громадяни платитимуть 2,64 грн за кВт-годину. Про це повідомили на сайті уряду. Як пояснив міністр енергетики Герман Галущенко, рішення є вкрай складним, але необхідним для масштабної підготовки енергосистеми до наступного опалювального сезону, яка триває на енергетичних об’єктах країни.

"Це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему", — зазначив Герман Галущенко. Він вважає, що з підняттям тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень. Фокус запитав в експертів, чи дійсно в країні назріла потреба у зміні тарифу на електроенергію, а також порахував, якими тепер будуть нові платіжки українців.

Довга історія. Як в Україні змінювався тариф на електроенергію

Про необхідність підвищення тарифу Фокусу розповідали профільні енергетичні експерти ще у 2021 році. Тоді, за підрахунками деяких з них, ринкова ціна електричної енергії для населення складала біля 2,5-3,5 грн за кВт-годину. Проте у 2021 році уряд не наважився змінити тариф, а у 2022 році на тлі вторгнення, активних воєнних дій та різкого падіння платоспроможності населення такий крок вже видавався досить недоречним. Тож, питання заморозили до весни 2023 року, коли і почались активні консультації у НКРЕКП, Міністерстві енергетики та уряді щодо майбутнього підвищення тарифу.

Останній раз в Україні підвищений тариф для населення встановили з 1 березня 2017 року

Як нагадав експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп, востаннє суттєве підвищення тарифу відбулось протягом 2015-2017 років у п’ять етапів. У підсумку було затверджено тариф 0,9 грн за кВт-год за обсяг до 100 кВт-годин та 1,68 грн за кВт-год – понад 100 кВт-годин.

Як змінився тариф для населення в Україні протягом 2021 року

з 1 січня 2021 року, було скасовано нижчу ставку і тариф склав 1,68 грн за 1 кВт∙год (незалежно від обсягу споживання);

з 1 жовтня 2021 тариф було знижено: встановлено 1,44 грн за кВт-год для споживання до 250 кВт-год та 1,68 грн за кВт-год – вище ліміту.

"Протягом років усі складові тарифу зростали – зростали тарифи на розподіл та передавання, зростали ціни в різних сегментів ринку, ціни постачальників, ціни взагалі в країні. Якщо порахувати індекс споживчих цін, то з 1 березня 2017 року він склав 92%. І зростали зарплати. У нас було штучно було обмежене зростання тарифів, і це створювало проблеми для галузі, і врешті тариф для населення вже не покривав ціну самої електроенергії, а лише ледве покривав тариф на передавання і тариф на розподіл. Всі ці популістські закиди деяких політичних сил та активістів загострювали увагу на тарифах на електроенергію, тоді як тарифи на зв'язок, телебачення зростали, і часто ці тарифи перевищували ціну електроенергії", — каже Андріан Прокіп.

Вартість телебачення, інтернету, мобільного зв'язку зростала кожного року, а ціна електроенергії не змінювалась з 2017 року Фото: Getty Images

Експерти впевнені: влада та політики навмисно затягували питання підвищення вартості електричної енергії, аби отримати політичні дивіденди, адже в Україні завжди на темі тарифів створювалися піар-кампанії популістів, яким було важливо, аби тарифи набули соціального резонансу.

"Звичайно, це головна тема політиків – спекуляції на ціні електроенергії. Середня ціна, що населення платить за мобільний зв'язок, вища, ніж вартість електроенергії. Кожен раз до влади приходять ті, що розповідають, як вони піклуються про населення та тримають ціну на низькому рівні заради людей. А енергетика тим часом летить у прірву", — вважає Денис Саква, старший аналітик Dragon Capital.

Унаслідок підвищення тарифу на електричну енергію витрати домогосподарств зростуть - в середньому, на 300-700 грн Фото: УНІАН

Як же тепер зміниться платіжка через підвищення? Міністр Герман Галущенко вважає, що в середньому підросте на 250 грн. Фокус порахував різні варіанти платівок до 1 червня та з 1 червня:

Спожито 250 кВт-годин. Було: 360 грн. Буде: 660 грн. Спожито 400 кВт-годин. Було: 468 грн. Буде: 1056 грн. Спожито 650 кВт-годин. Було: 1032 грн. Буде: 1716 грн.

Отже, для домогосподарств щомісячні витрати на електричну енергію збільшаться на 300-700 грн. Звісно, чим вищий обсяг споживання, тим дорожчою вийде електроенергія для домогосподарства. Проте в Україні продовжуватимуть діяти субсидії, якими можуть скористатися громадяни з низьким рівнем доходів.

Час змін. Чому виникла потреба збільшити тариф на електроенергію для населення

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко пояснив: ще задовго до війни тариф на електроенергію для населення не покривав основних витрат компаній, які забезпечують, власне, як виробництво, так і постачання електроенергії. І тому підвищення тарифу, безумовно, здатне допомогти покращити фінансовий стан учасників енергетичного ринку. "Позитивно оцінюю рішення уряду. Рішення щодо підвищення тарифу на електроенергію ухвалене із запізненням, компанії на ринку давно працюють зі збитками. У нас населення отримує безкоштовно електроенергію, а оплачує лише розподіл та передавання електроенергії. В результаті створювались борги. Рішення абсолютно необхідне, далі тягнути було нема куди. Тому що величезна фінансова криза в енергетиці", — зазначив експерт.

За словами Андріана Прокопа, один з головних учасників енергоринку – державна компанія "Енергоатом" — була довгий час збитковою, та й усі учасники ринку недотримували кошти, зокрема оператори системи розподілу (обленерго).

"В умовах скрутної фінансової ситуації та підготовки до опалювального сезону рішення про підвищення тарифу вже назріло", — каже Прокіп.

Щоб відремонтувати енергоблоки, Енергоатому потрібні кошти Фото: УНІАН

Денис Саква впевнений: рішення щодо підвищення тарифу – правильний крок, проте цей крок не вирішує усіх проблемних питань. І тим паче йдеться не про швидке відновлення енергосистеми після атак ЗС РФ, завдяки новому тарифу, про що каже міністр енергетики Герман Галущенко.

"Низькі тарифи, неплатежі, борги компаній, проблеми Енергоатома – зараз кошти підуть на закриття дір, про швидке відновлення енергосистеми не йдеться. В енергетиці все досить інертно. Підвищують зараз, а результати (у питанні відновленні енергосистеми) побачимо за деякий час, навіть не знаю, коли", — каже Денис Саква.

Андріан Прокіп нагадав, що через неринкові тарифи на електроенергію в Україні усі компанії галузі недоотримували кошти – як до 24 лютого 2022 року, так і вже під час війни. "Усі компанії страждали. Гарпок (ДП "Гарантований покупець") публікував інформацію про борги, і там на 25 квітня борг — 32,5 млрд грн. А тепер, після підвищення тарифу для населення, компанії зможуть отримати більше коштів, борги повинні зменшуватись", — каже експерт.

Енергетики повинні підготувати енергосистему до наступної зими, а для цього є висока потреба у коштах на ремонти та обладнання Фото: Brendan Hoffman / The New York Times

До речі, наприкінці квітня керівник ДП "Гарантований покупець" теж казав, що зменшувати борги можливо лише за умови зміни тарифу для населення.

"Рівень заборгованості по ПСО для населення станом на квітень цього року складає більше 30 млрд грн. І без стабілізації ситуації ця заборгованість буде зростати кожного місяця. І така ситуація і по інших компаніях енергосектору. Без жодних джерел до їх погашень", — зазначив виконувач обов'язків директора ДП "Гарантований покупець" Артем Некрасов.

Нагадаємо, ПСО – це механізм, запроваджений владою для мінімізації впливу зростання на ринку вартості електричної енергії. Простіше, за допомогою державних компаній "Енергоатом" та "Укргідроенерго" (на яких покладені спеціальні обов'язки — ПСО) відшкодовується усе те, що не доплачує населення. Тобто, ці компанії мають покривати різницю між реальним тарифом (ціною ринку) та встановленим урядом тарифом для населення. І чим менше платить населення, тим більше коштів віддають державні компанії усім іншим учасникам ринку. Тобто, фінансовий стан великих державних компаній погіршується, а потім за ланцюжком погіршується і становище усіх гравців енергетичної галузі. "Це підвищення тарифу може допомогти покращити фінансовий стан, насамперед, компанії "Енергоатом", щоб вона вчасно відремонтувала атомні блоки, щоб закупили обладнання, ядерне паливо, це все потрібно", — каже Володимир Омельченко.

Ринкова ціна. Чи буде в Україні ціна електроенергії формуватись так, як ціна бензину або інтернету

Володимир Омельченко вважає, що рішення про підвищення тарифу до 2,64 грн за кВт-годину – тимчасове, проміжне, адже Україні варто рухатися в бік справжнього ринку електричної енергії, тобто, і ціну має для населення встановлювати ринок, а не уряд.

"Важливо відмовитись від встановлення цін. Ціни мають встановлюватись ринком, споживач має обирати компанію, як це відбувається з мобільними операторами. І до цього потрібно рухатись. Перший етап до переходу на ринкові ціни – підвищення тарифів. Ринкова ціна у нас сьогодні — приблизно 5-5,5 грн за кВт-годину. Щодо підвищення зараз до 2,64 грн за кВт-годину, то, певно, розрахунок був такий – не могли одразу підвищити до ринкового рівня, адже великий соціальний резонанс, і пішли на компроміс", — вважає Омельченко.

Експерти кажуть: з часом в Україні буде ринок електроенергії, де ціну будуть формувати попит та пропозиція, як це відбувається на ринку пального Фото: Фокус

Щодо майбутнього підвищення тарифу на електроенергію для населення, то у своїх прогнозах експерти одностайні: під час війни уряд навряд чи ризикне на ще одне підвищення.

"Не в умовах війни. Це буде відбуватися, але не під час війни. Ринковий тариф потрібен, і потрібно врегулювати систему субсидування, потрібна адекватна система", — каже Андріан Прокіп.

Володимир Омельченко вважає, що перехід до ринкових цін в Україні відбудеться, але точно вже після завершення війни. Денис Саква також прогнозує, що наступна зміна тарифу відбудеться в мирний час.

"Справжня вартість електроенергії для населення – 5-6 грн за кВт-годину. Зараз до ринкового рівня тариф ще не доводять, а намагаються компенсувати втрати останніх шести років", — зауважив Денис Саква.