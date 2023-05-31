Постачальники оприлюднили ціни на газ: чи зміниться вартість для українців у червні

Першого місяця літа газовий ринок України буде представлений 12 постачальниками. Усі вони вже оприлюднили свої тарифи.

У червні 2023 року ціна на газ для українців залишиться без змін. Платитимуть за газ побутові споживачі від 7,70 до 9,99 грн/куб. м. При цьому для більшості домогосподарств ціна буде на рівні 7,96 грн. Про це свідчать дані "ГазПравди".

Які тарифи у постачальників

Усього 12 газопостачальних компаній опублікували свої ціни на червень у рамках річних фіксованих тарифів. У 7 постачальників ціна нижча за 8 грн, ще у 5 – вища.

Найнижчий тариф встановлено у постачальника "Еру людям" – 7,7 грн./куб. м. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" залишила тариф у розмірі 7,96 грн — компанія обслуговує більшість населення, 98%, або близько 12,4 млн. сімей.

Переважна більшість домогосподарств у червні сплачуватимуть за газ 7,96 грн Фото: ГазПравда

Компанія "Рітейл Сервіс" (ТМ "СвітлоГаз") продає клієнтам ресурс по 9,99 грн/куб. м – це найвища ціна в Україні для побутових споживачів.

Україна відмовляється від імпортного газу

Новий осінньо-зимовий період Україна хоче пройти виключно із газом власного видобутку. Для цього у "Нафтогазі" планують видобути 13,5 мільярда кубометрів палива протягом 2023 року.

За словами голови правління компанії Олексія Чернишова, з початку року Україна ввела в експлуатацію 7 свердловин із високим рівнем видобутку газу. Кожна з них забезпечує понад 100 тисяч кубометрів на добу.

"Україна посідає друге місце в Європі за підтвердженими запасами газу. Ми маємо, нарешті, почати використати цей потенціал. У 2023 році плануємо видобути 13,5 мільярда кубометрів газу. Також є певні очікування від приватних видобувачів. Цього року українського газу буде достатньо, щоб пройти опалювальний сезон 2023-2024 без імпорту", – сказав він.

Тим часом наприкінці травня стало відомо, що ТОВ "Оператор ГТС України" (ВДТСУ) та оператор польської газотранспортної системи (ГТС) компанія Gaz System хочуть побудувати газопровід та газовимірювальну станцію з боку Gaz System.

Також Фокус писав, чому ціни на газ на європейських біржах влітку 2023 року можуть знижуватися до рівня нижче за нуль.