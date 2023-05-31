НКРЕКП скасувала граничні ціни на електроенергію: що це означає для українців

Зараз максимальна максимальна ціна на електроенергію, що встановлюється НКРЕКУ, становить 4 000 грн за МВт-годину

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала граничні ціни (прайс-кепи) на електроенергію для бізнесу з 30 червня 2023 року. Про це 31 травня повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про скасування обмежень цін на електроенергію для бізнесу на ринку:

на добу наперед;

внутрішньодобовий;

балансувальному ринку.

До цього максимальна ціна на електроенергію, що встановлюється НКРЕКП, була на рівні 4 000 грн за МВт-годину. Зазначається, що раніше на розгляді регулятора був проєкт ухвали з підвищенням до 6 000 грн за МВт-год.

В обґрунтуванні рішення наголошується, що зараз фахівці працюють над граничними цінами на ринку "на добу вперед" (РСВ), внутрішньодобовому ринку (ВСР) та балансуючому ринку (БР) відповідно до Методики визначення суттєвого коливання цін та встановлення граничних цін на цих ринках. .

За словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, для оператора системи передачі дуже важливим є залучення імпорту.

"Відповідно, нинішні прайс-кепи не дають такої можливості залучати імпорт у достатніх обсягах, адже електроенергія у Європі дорожча. В ідеалі потрібна модель, де прайс-кепи встановлені на рівні наших європейських колег", — зазначив він.

Тим часом експерт Олег Попенко у своєму Telegram-каналі розповів, що рішення НКРЕКУ призведе до того, що вже скоро вартість електроенергії значно подорожчає.

"Якщо зараз прайскепи в Україні 6 грн, то варіанти подорожчання розглядаються до 8 грн. А за ними подорожчання всіх товарів та послуг у різних варіантах", — зазначив він.

Чи в Україні ціна електроенергії формуватиметься так, як ціна бензину чи інтернету

Директор енергетичних програм Центру Разумков Володимир Омельченко вважає, що Україні настав час наближатися до справжнього ринку електричної енергії, тобто і ціну для населення має диктувати ринок, а не уряд.

"Важливо відмовитися від встановлення цін. Ціни мають встановлюватися ринком, споживач має обирати компанію, як це відбувається з мобільними операторами. І до цього треба рухатися. Перший етап переходу на ринкові ціни – підвищення тарифів. Ринкова ціна у нас сьогодні – близько 5-5 ,5 грн за кВт-годину. Щодо підвищення зараз до 2,64 грн за кВт-годину, то, ймовірно, розрахунок був наступний – не могли відразу підвищити до ринкового рівня, адже великий соціальний резонанс, і пішли на компроміс", — каже він.

Нагадаємо, 30 травня на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко розповів про встановлення з 1 червня нового тарифу на електроенергію для населення – тепер вартість складатиме 2,64 грн за кВт-год.

Також ми писали про те, що 24 травня Україна відмовилася від експорту електроенергії до інших країн, оскільки потребує покриття власного споживання. При цьому стверджується, що власною електроенергією Україна наразі забезпечена.