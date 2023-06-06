Чи зміняться субсидії через нові тарифи на електроенергію: у Пенсійному фонді пояснили

Незважаючи на важку ситуацію в країні, Пенсійний фонд і далі регулярно здійснюватиме всі виплати, які мають отримувати українці.

Розмір субсидій на оплату комунальних послуг не зменшиться та не збільшиться після підвищення тарифів на електроенергії. Українці, яким виплачували державну допомогу, отримуватимуть її у повному обсязі, повідомив голова Пенсійного фонду України Євген Капінус.

Щодо перерахунку субсидій, то цей процес буде автоматичним. А от тим сім'ям, які не отримуватимуть державну допомогу на оплату комуналки, потрібно буде звернутись до ПФУ за роз'ясненнями.

Але, попри важку ситуацію в країні, Пенсійний фонд і далі регулярно здійснюватиме всі виплати, які мають отримувати українці. Тобто субсидії, що призначаються на період, що не опалюється, виплачуватимуся в повному обсязі.

Щодо держдопомоги під час опалювального сезону, то Пенсійний фонд орієнтуватиметься на кількість поданих та розглянутих заяв, а вже потім визначатиме розмір субсидії. Але, запевнив Капінус, проблем із цим не повинно виникнути.

"Домогосподарства, які через свої доходи мають право на отримання субсидій після подорожчання розцінок на електроенергію, можуть звертатися до Пенсійного фонду та подавати документи", — пояснив Капінус.

Як зміниться платіжки за світло після подорожчання тарифу

З 1 червня діє новий тариф на електроенергію для побутових споживачів – 2,64 грн за кВт-годину. Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, середня сума у платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень. Платити за новими платіжками населенню доведеться вже у липні.

Тим часом Фокус порахував різні варіанти платежів до 1 червня 2023 року та після:

Споживання 250 кВт-годин. Було: 360 грн. Буде: 660 грн.

Споживання 400 кВт-годин. Було: 468 грн. Буде: 1056 грн.

Споживання 650 кВт-годин. Було: 1032 грн. Буде: 1716 грн.

Виходить, що для домогосподарств щомісячні витрати на електричну енергію збільшаться на 300–700 грн.

Раніше Фокус у статті "Нова ціна світла. Скільки платитимуть українці за електроенергію та чому збільшили тариф" дослідив, які головні причини зміни тарифу на електроенергію для домогосподарств.