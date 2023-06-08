Пенсії в Україні: хто з громадян може отримати одразу шість виплат

Під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується у разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Пенсіонери, які планують виїхати за межі України на постійне місце проживання, мають право на виплату одразу 6 пенсій. Про це повідомили у Пенсійному Фонді України.

"Відповідно до закону пенсія в Україні виплачується щомісяця до 25 числа через відділення "Укрпошти" або через банк за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України. Під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України", — йдеться у повідомленні.

У ПФУ зазначають, якщо пенсіонер виїздить на постійне місце проживання за кордон, то перед виїздом може отримати призначену в Україні пенсію за шість місяців наперед з наступного місяця після зняття з обліку за місцем постійного проживання. Для цього необхідно написати відповідну заяву в управлінні Пенсійного фонду.

Такий порядок виплати пенсій у разі виїзду за кордон визначено статтями 47, 51 Закону Україні від 09.07.2003 № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Нагадаємо, що в Україні ухвалили законопроєкт, згідно із яким політв’язні комуністичного режиму СРСР отримають пенсії за особливі заслуги перед Україною. Він гарантує виплату надбавок до пенсії у розмірі 4200 грн на місяць з подальшою індексацією.

В Україні громадяни можуть отримувати пенсії не лише за віком, втратою годувальника та інвалідністю, але й за вислугою років. Умови призначення та тривалість спеціального стажу роботи, яка дає право на призначення пенсії за вислугу років, залежить від професій, на яких працювала людина.