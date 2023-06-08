Посилює економічний тиск на Лукашенка: Британія ввела санкції проти Білорусі

Лондон вживатиме заходів для боротьби з тими, хто обходить обмеження різними шляхами. Під ці санкції потраплять понад 100 осіб та організацій.

Великобританія оголосила про розширення санкцій проти Білорусі у зв'язку із підтримкою, яку режим Олександра Лукашенка надає Росії. Рішення про розширення санкцій було прийнято у відповідь на недемократичні дії білоруської влади та порушення прав людини. Про це йдеться у заяві МЗС Великобританії, повідомляє "Європейська правда".

"Цей новий пакет посилює економічний тиск на Лукашенка та його режим, який активно сприяє російським військовим зусиллям та ігнорує територіальну цілісність України", – заявив глава британського МЗС Джеймс Клеверлі.

Великобританія вживає заходів, запроваджуючи заборону на імпорт золота, цементу, деревини та каучуку з Білорусі. Це рішення вжито в рамках санкційних заходів проти Білорусі у зв'язку з її діями та підтримкою, яку режим Олександра Лукашенка надає Росії.

Крім того, Лондон також забороняє постачання товарів подвійного призначення, промислового обладнання та грошових купюр до Білорусі.

Британія також вживає заходів для запобігання поширенню пропаганди білоруськими медіакомпаніями. Соціальні мережі та інтернет-провайдери обмежуватимуть доступ до веб-сайтів білоруських медіа, які потрапили під санкції.

Уряд Великобританії також робитиме додаткові кроки для боротьби з тими, хто намагається обійти санкції. Це може містити обмеження доступу Білорусі до фінансових ринків Великобританії та обмеження можливостей залучення фінансових коштів.

Під британські санкції також потраплять понад 100 осіб та організацій, які сприяли чи підтримували репресії у Білорусі.

Нагадаємо, що Польща запровадила санкції проти білоруських депутатів бізнесменів, чиновників та спортсменів, які так чи інакше були пов'язані з РФ. Відповідний документ з'явився на сайті Міністерства внутрішніх справ Польщі у понеділок, 29 травня.

А 27 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 51 громадянина РФ. Серед юридичних осіб, які потрапили під обмеження, — АТ "Залізнична торгівельна компанія", ТОВ "Інноваційні технології масел", ТОВ "Оборонреєстр" та інші.