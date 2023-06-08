Пенсії в Україні: дізнатися про розмір майбутньої виплати можна онлайн, — Пенсійний фонд (інфографіка)

У ПФУ розповіли, як працює сервіс "Пенсійний калькулятор", що дозволяє розрахувати розмір виплат.

Щоб з'ясувати розмір пенсії, можна скористатися сервісом "Пенсійний калькулятор". Про це заявили у Пенсійному фонді України.

У ПФУ зазначили, що послугу було розроблено спеціально для тих, хто хоче прогнозувати своє пенсійне майбутнє та з'ясувати розмір власних виплат за тією інформацією, що міститься в електронних реєстрах. Користувач має можливість додати відомості про періоди трудової діяльності, які зараз у Фонді відсутні.

У фонді наголосили, що калькулятор розраховує прогнозований розмір виплат за віком у "цінах" на час розрахунку. Сервіс не враховує зростання середньої заробітної плати в Україні у наступні роки чи інфляції.

Крім того, сервіс використовує показники заробітної плати людини, а також середньої заробітної плати на момент проведення розрахунку. Тому розрахунок розміру виплат у короткостроковій перспективі буде точнішим.

Також, як повідомляється, калькулятор дає можливість порахувати вже наявний страховий стаж людини, якщо буде введено всі необхідні дані про трудову діяльність до 01.01. 2004 року. За допомогою сервісу можна визначити можливий вік виходу на пенсію з урахуванням можливо набутого стажу.

Як скористатися "Пенсійним калькулятором"

Зайти на сторінку порталу електронних послуг Пенсійного фонду

Пройти авторизацію за допомогою КЕП, Дія. Підпис або Bank.ID

В особистому кабінеті вибрати сервіс "Пенсійний калькулятор"

Перевірити особисті дані в полях, які позначені знаком * (зірочки)

Вибрати алгоритм розрахунку пенсії: за введеними даними або враховуючи стаж, набутий на момент настання пенсійного віку

Визначити дату звернення.

Якщо необхідно, то ввести інформацію про трудову діяльність до 1 січня 2004 року, натиснувши кнопку "Додати період"

Натиснути кнопку "Зберегти та розрахувати"

Ознайомитись з прогнозними даними про розмір виплат

Як скористатися пенсійним калькулятором Фото: военные

Нагадаємо, що 7 червня повідомлялося, що в Україні стрімко дешевшає газ. Середня вартість "блакитного палива" знизилася до мінімуму з початку розрахунку показника у березні 2022 року.

Крім того, у Пенсійному фонді розповіли, хто з громадян може отримати одразу шість виплат. Під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується у разі, якщо передбачено міжнародними договорами України.