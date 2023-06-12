Уровер продовжує знижуватися: МАГАТЕ стурбоване рівнем води на Запорізькій АЕС, — Гроссі

Рівень води на Запорізькій ТЕС, яка перебуває під контролем російських військ, оцінювався в 11,27 метра порівняно з майже 17 метрами до руйнування окупантами греблі.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) висловили необхідність розширення доступу до території Запорізької атомної електростанції (АЕС) з метою проведення перевірки "суттєвих розбіжностей" у даних про рівень води на Каховській дамбі, яка була пошкоджена внаслідок вибуху та використовується для охолодження реакторів станції. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє сайт агентства.

За його повідомленнями, рівень водосховища Каховської ГЕС швидко знижується після серйозних пошкоджень нижньої греблі минулого тижня, спричинених підривом з боку російських окупантів.

Згідно з даними, отриманими експертами МАГАТЕ на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), на 11 червня було відзначено зниження рівня води на Запорізькій ТЕС (ЗТЕС) до 11,27 метра, порівняно з попереднім показником майже 17 метрів до руйнування греблі.

Крім того, повідомляється, що висота рівня води продовжує знижуватися і в інших частинах величезного водосховища, що може призвести до різниці близько 2 метрів порівняно з даними, наданими Запорізькій ТЕЦ.

Так, висота рівня води є ключовим параметром для тривалої роботи водяних насосів, йдеться у заяві.

"Можливо, ця розбіжність у виміряних рівнях спричинена ізольованою водоймою, відокремленою від більшого водосховища. Але ми зможемо дізнатися про це тільки тоді, коли отримаємо доступ до ТЕС", — наголошує Гроссі.

МАГАТЕ також повідомило, що за поточного рівня водосховища на Запорізькій ТЕС водяні насоси продовжують функціонувати. Проте нині вони не працюють безперервно, оскільки канал Запорізької ТЕС та великий ставок-охолоджувач біля ЗАЕС заповнені та мають достатні запаси води для охолодження протягом кількох місяців.

Басейн-охолоджувач Запорізької атомної електростанції та випускний канал Запорізької ТЕС відіграють важливу роль у забезпеченні безперервного надходження води, що охолоджує. Гроссі, гендиректор МАГАТЕ, наголосив, що підтримання цілісності цих систем має життєво важливе значення для забезпечення безпеки станції.

"Теплова електростанція відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки атомної електростанції, яка знаходиться за кілька кілометрів від нас. Я повністю розраховую, що найближчим часом наші фахівці зможуть виїхати туди для самостійної оцінки ситуації. Я також особисто порушу це важливе питання із Запорізькою АЕС", — додав він.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що НАТО розробило плани на випадок різноманітних подій, пов'язаних із повномасштабною війною в Україні, включаючи можливий ядерний інцидент на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під окупацією Росією.

Також нагадаємо, що наприкінці травня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі на Раді безпеки ООН озвучив п'ять принципів, яких потрібно дотримуватись, щоб запобігти техногенній катастрофі на захопленій ЗС РФ Запорізькій АЕС.