Через підрив Каховської ГЕС: чи можна безкоштовно обміняти підтоплені банкноти

У своєму листі Нацбанк вказує на те, що пошкоджену водою готівку національної валюти банки мають приймати від населення та суб’єктів господарювання безкоштовно для обміну або зарахування на рахунки.

У зв'язку з техногенно-екологічною та надзвичайною ситуацією через підрив російськими військами Каховської ГЕС фізичні особи та суб'єкти господарювання можуть мати готівку національної валюти України, яка стала непридатною для використання внаслідок підтоплення приміщень. І надавачі платіжних послуг мають за зверненням фізосіб та бізнесу приймати непридатні для обігу банкноти безкоштовно для обміну або зарахування на рахунки. Про це йдеться у листі НБУ № 50−0007/40722 від 9 червня, текст якого має у розпорядженні Фокус.

Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, у коментарі Фокусу повідомила: 9 червня НБУ розіслав банкам, небанківським установам, а також операторам поштового зв’язку лист, в якому нагадав про існуючі норми та правила прийому пошкоджених банкнот національної валюти. Зокрема й таких, що були пошкоджені водою.

"Це абсолютно виправдана реакція регулятора, пов’язана, з одного боку, із затопленням значних територій внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС, а з іншого, — нещодавньою хвилею скарг на відмову та встановлення комісій окремими установами за прийом доларових купюр старого зразка. Тобто фактично НБУ просто діє на випередження", — каже Анна Золотько.

За її словами, сам лист не містить жодних змін до існуючих інструкцій прийому банками, та уповноваженими банками до НБУ пошкоджених водою купюр. "Такі банкноти банки мають приймати безвідмовно, за стандартною процедурою приймання зношених купюр. Звісно, за умови, що вони не викликають підозр щодо їхньої справжності. Жодних паперів, бланків чи анкет при цьому клієнт заповнювати не має. Операція є безкоштовною", — зазначила Анна Золотько.

Згідно із затвердженою процедурою, банки передають пошкоджені купюри до уповноважених банків, а ті обмінюють їх на нові в НБУ.

Якщо банкноти неможливо розділити через вплив води, в Нацбанку радять не робити цього самостійно Фото: УНІАН

"В цій процедурі немає нічого нового чи нестандартного. Усі фінустанови чудово про неї знають. Відтак лист НБУ слід сприймати як м’яке нагадування та застереження для тих установ, в яких через якісь суб’єктивні причини може виникнути спокуса відмовити у прийманні пошкоджених водою гривневих банкнот", — каже Анна Золотько.

У листі НБУ також є рекомендація для власників пошкоджених банкнот. "Серед рекомендацій для людей я б підкреслила слушне застереження від Національного банку не намагатися самостійно розділити купюри, що склеїлися, поки знаходилися у воді. Це може призвести до більшого пошкодження та унеможливити встановлення їхньої справжності", — пояснила Анна Золотько.

Нагадаємо, Національний банк України у листі № 25-0005/38228 банкам запитав збір інформації про розрахунки фізичних осіб, але, як вже пояснили в НБУ, внаслідок цього не відбудеться персоніфікованого збору даних щодо кожного громадянина України та його платежів. Натомість з метою посилення нагляду НБУ на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайєрів виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції.