Вибираємо бойлер: як після підвищення тарифу скоротити витрати на нагрівання води

З 1 червня тариф на електроенергію в Україні — 2,64 грн за кВт-годину. Подорожчання — ще один привід шукати способи економії. Особливо це важливо, якщо в будинку є прилади, без яких не обійтися сім'ї. Як вибрати бойлер і чи існують економічні нагрівачі води?

Щоліта українці стикаються з неприємною ситуацією, коли комунальники тимчасово відключають воду в рамках гідравлічних випробувань та ремонтів. І власний водонагрівач — це один із найпростіших і найдоступніших способів забезпечити квартиру гарячою водою. У приватному будинку, де централізованого постачання гарячою водою не передбачено, бойлер часто — єдиний варіант.

Українці досі стикаються із відключеннями гарячої води у літній період Фото: УНІАН

Але вартість електроенергії зростає, і це означає, що використання бойлера стає дедалі дорожчим. Нагадаємо, українці з 1 червня 2023 року платитимуть за світло за єдиним тарифом — 2,64 гривні за кіловат-годину. У нових платіжках, які споживачі отримають уже у липні, сума для однієї родини зросте на 250-800 грн. залежно від рівня споживання.

Потужний та надійний: як вибрати бойлер

Щоб вибрати бойлер для будинку чи квартири, потрібно вивчити параметри водонагрівача:

об'єм бойлера;

тип нагріву;

потужність бойлера;

форма бака та особливості підключення.

Наприклад, якщо у квартирі живе лише одна людина, то краще купувати бойлер з об'ємом не більше 50 літрів. Якщо дві людини — 50-60 л, три — 80 л, а для сім'ї із чотирьох-п'яти осіб підійде бойлер на 100 літрів.

Щодо потужності, то водонагрівач на 30 л розрахований на споживання 1-1,5 кВт на годину, 50-80 л у середньому споживають 1,6-2 кВт на годину. Зі свого боку, водонагрівачі на 100-150 л мають споживання близько 2,1-3 кВт. Також не варто забувати, що чим більше бойлер, тим більше потрібно часу, щоб нагріти воду.

Скільки часу потрібно для нагрівання води:

бойлер на 30 літрів — 1-1,5 години;

бойлер на 50 літрів — 2 години;

бойлер на 120 літрів — 4 години.

Якщо в квартирі живе лише одна людина, то краще купувати бойлер з об'ємом не більше ніж 50 літрів.

Важливі параметри бойлера. За типом нагрівача вони бувають "сухими" та "мокрими". У першому випадку тени гріють саме воду, а в другому — стінку бойлера, від якої нагрівається вода.

Дешевше та дорожче: скільки коштує бойлер у червні 2023 року

Вибираючи бойлер, важливо орієнтуватися не лише на ціну та розмір бака, а й на наявність на нього дворічної гарантії від виробника

Сьогодні в Україні в інтернет-магазинах та великих магазинах побутової техніки — величезний вибір бойлерів з різним обсягом бака. Дорогі бойлери коштують 20–60 тис. грн.

Які є у продажу дорогі бойлери*

Модель Опис Середня ціна Stiebel Eltron SHZ 50 LCD Об’єм: 50 літрів.

Максимальна потужність: 6 кВт.

Максимальна температура води: 85С°.

Підходить для нічного тарифу сумісно з денним.

Тип нагрівача: “сухий”



59 555 грн Stiebel Eltron PSH 50 Universal EL Об’єм: 50 літрів.

Максимальна потужність: 3 кВт.

Максимальна температура води: до 85С°.

Тип нагрівача: “сухий”.

Режими роботи: однотарифний, двотарифний, швидке нагрівання води.



27 634 грн Tesy GCR 802724D E31 ECW Об’єм: 65 літрів.

Тип нагрівача: “сухий”.

Максимальна потужність: 3 кВт.

24 276 грн

*дані інтернет-магазинів на 15.06.2023

Деякі моделі дорогих бойлерів обладнані клавіатурою на цифровому блоці керування, що дає змогу задавати температуру з точністю до градуса. У моделей може бути вбудований РК-дисплей, що точно показує кількість змішаної води. А ще такий РК-дисплей показує будь-яку необхідну інформацію, починаючи від споживання енергії для відповідної заданої температури до різної інформації про поточний робочий стан. Також виробники дорогих бойлерів дбають про тривалий термін їхньої служби — обіцяють збереження бака протягом 50 років. А ще в дорогих моделях можна вибрати споживання — встановити споживання електроенергії від 1 кВт до 4 кВт.

Які є у продажу недорогі бойлери*

Модель Опис Середня ціна Electrolux EWH 50 Maximus Smart WiFi Нагрівальний елемент: “сухий”.

Час для нагрівання води: 114 хвилин.

Об’єм: 50 літрів.

Максимальна температура води: до 75 градусів



12 240 грн ATLANTIC Vertigo Basic 80 ES-VM0652F220F-B Нагрівальний елемент: “мокрий”.

Час для нагрівання води: 1 година 43 хвилини.

Об’єм: 50 літрів.

Максимальна потужність: 2 Вт



11 659 грн Ariston PRO1 R 50 V 1.5 K PL DRY Об’єм: 60 літрів

Тип нагрівача: “сухий”

Час нагрівання: 1 година 45 хвилин(до 45 градусів)



8 915 грн

*дані інтернет-магазинів на 15.06.2023

Платіжка за бойлер: скільки платити за спожиту нагрівачем електроенергію

Більш сильні моделі споживають більше електроенергії за одиницю часу, але швидше нагрівають воду. Менш потужні – навпаки: не так сильно впливають на лічильник, а й працюють довше. Тому, якщо вірити законам фізики, "потужні" та "слабкі" бойлери витрачають на нагрівання однакового обсягу води приблизно рівну кількість електроенергії.

Щоправда, виробники побутової техніки знайшли відразу кілька способів зменшити споживання електроенергії за рахунок оптимізації роботи бойлера. Так, наприклад, з'явилися водонагрівачі з двома або навіть трьома нагрівальними елементами. Все для того, щоб забезпечити рівномірніше прогрівання води, за рахунок чого зменшується час роботи тенів.

Але навіть при цьому бойлери не можна назвати дуже енергоефективними приладами. За класифікацією Європейського об'єднання виробників побутової техніки більшість з бойлерів належить до класів від B до D. І різниця між ними досить суттєва — витрата електроенергії може відрізнятися на 10% – 15%.

Бойлери не можна назвати дуже енергоефективними приладами Фото: УНІАН

Тому, якщо потрібний енергозберігаючий бойлер, обов'язково варто шукати наклейки Energy Label, де вказується, до якого класу належить модель водонагрівача.

Щоб нагріти 100 літрів води з 20 до 90 градусів, потрібно, в середньому, 7 кВт-год електроенергії. За умови, що ТЕН бойлера потужністю 1 кВт, воду в такому баку він нагріє за 7 годин, а ТЕН на 2 кВт — за 3,5 години. Отже, витрати на нагрівання 100 літрів становитимуть 18,5 грн, якщо врахувати новий тариф 2,64 грн/кВт-година", — прокоментував експерт з енергетичних питань Андрій Кириченко. Виходить, якщо домогосподарству необхідно двічі на день нагрівати бойлер об'ємом 100 літрів, то витрати на використання електроенергії на місяць можуть сягати 1100 гривень.

Як економити електроенергію під час використання бойлера

Використовуйте бойлер за графіком. Наприклад, якщо вдень потреба у гарячій воді невелика, можна вимикати прилад, а включати ввечері за дві-три години до планованого використання гарячої води.

Бойлер можна періодично відключати, що допоможе зменшити витрати на електроенергію. Фото: teplosoft.com.ua

Встановіть мінімальну потужність. Максимальне температурне значення, в якому працюють більшість бойлерів, – 75 градусів. Тобто щоб нагріти воду, бойлеру з об'ємом бака 80 літрів знадобиться майже 3 години. Весь цей час ТЕНи працюватимуть на повну потужність, що вплине на рахунки за електроенергію. Але якщо встановити більш економний режим (50-55 градусів), споживання електроенергії буде меншим.

Вчасно чистіть бойлер. Регулярний та своєчасний сервіс — теж спосіб економії. Жорстка вода — причина вапняних відкладень. Тому погіршується тепловіддача, тобто згодом вода буде нагріватися набагато повільніше, а витрата електроенергії буде на тому ж рівні. Саме тому регулярне чищення та сервіс теж допоможуть заощадити на сумах у платіжці за електроенергію.