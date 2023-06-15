Пенсії в Україні: кого можуть змусити повернути частину пенсійних виплат

Однією з причин переплат пенсій є несвоєчасне повідомлення пенсіонером органів Пенсійного фонду про факт працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю.

Після набуття пенсіонером права на пенсію Пенсійний фонд України щомісячно виплачує належні йому виплати в повному обсязі. Однак трапляються ситуації, які можуть призвести до виникнення переплат пенсійних виплат. Про це розповідають у телеграм-каналі Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Так, якщо пенсіонер несвоєчасно повідомив Пенсійний Фонд про працевлаштування, або про зайняття підприємницькою діяльністю. пенсію йому можуть переплатити.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у разі працевлаштування (реєстрації підприємницької діяльності) пенсіонер зобов’язаний повідомити про це орган Пенсійного фонду України упродовж 10 днів після працевлаштування, написавши відповідну заяву. Про такі вимоги чинного законодавства кожного пенсіонера мають ознайомити під час звернення за призначенням пенсії. Він особисто ставить підпис у заяві відповідного змісту та отримує "Пам'ятку пенсіонера".

Якщо дані про факт працевлаштування особи відсутні в Реєстрі застрахованих осіб, пенсіонер має надати до ПФ документи (копію наказу про прийняття на роботу або копію трудової книжки із записом про працевлаштування та/або копію цивільноправового договору).

У разі неповідомлення пенсіонером про працевлаштування його змусять повернути виплачені кошти. Якщо він відмовиться повернути зайві виплачені кошти, то ПФУ ухвалить рішення і буде вираховувати їх з кожної пенсії в межах 20 відсотків пенсії (стаття 50 Закону України 1058).

Повідомити про факт працевлаштування, початок або припинення підприємницької діяльності пенсіонер може в дистанційному режимі через особистий кабінет вебпорталу електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Нагадаємо, що деякі пенсіонери в Україні можуть розраховувати на щомісячну доплату у розмірі 4200 грн. Йдеться про політв’язнів комуністичного режиму СРСР. Вони отримають пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Раніше повідомлялося, що пенсіонери, які планують виїхати за межі України на постійне місце проживання, мають право на виплату одразу 6 пенсій.