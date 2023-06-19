Українці в Польщі можуть подавати заяви щодо українських пенсійних виплат поштою

Днем звернення за призначенням (поновленням) пенсії вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. Виплата пенсії здійснюється відповідно до статті 47 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Пенсійний фонд України вніс зміни щодо порядку подання та оформлення документів про призначення або поновлення пенсійних виплат для українців, які отримали статус біженця або тимчасовий захист за кордоном, зокрема й ті, які перебувають у Польщі. Про це повідомляють на сайті Посольства України в Республіці Польща.

Пенсіонери з України за кордоном можуть надсилати заяви про призначення/поновлення пенсійних виплат разом з необхідними для цього документами поштою.

Які документи необхідні для призначення пенсії:

копія документу / документів про отримання тимчасового захисту (в Польщі це номер PESEL) або статусу біженця, реєстрацію їхнього місця тимчасового проживання / перебування за кордоном (з перекладом);

оригінал документу про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом);

копії документів, що визначають право на призначення пенсії (пункт 2.1 — 2.4, 2.6, 2.9 розділу ІІ Порядку № 22-1).

заява відповідного зразка (завантажити можна тут).

Які документи необхідні для поновлення пенсійних виплат:

заява відповідного зразка (завантажити її можна після входу до персональної сторінки на сайті ПФУ);

копія документу/документів про отримання тимчасового захисту (в Польщі це номер PESEL) або статусу біженця, реєстрацію їхнього місця тимчасового проживання/перебування за кордоном (з перекладом);

оригінал документу про посвідчення факту, що фізична особа є живою (з перекладом);

копія паспорта громадянина України.

Всі додані до заяви копії документів повинні бути засвідчені дипломатичним представництвом чи консульською установою України або нотаріально.

Заяву про призначення (поновлення) пенсії можна надсилати звичайною поштою до будь-якого територіального органу ПФУ незалежно від місця реєстрації людини. Днем звернення вважається дата на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. Вказана можливість буде діяти у період дії воєнного стану в Україні та протягом 3-х наступних місяців після його припинення чи скасування.

Нагадаємо, що пенсіонерів можуть змусити повернути частину пенсійних виплат. Йдеться про тих, хто приховав від ПФУ працевлаштування чи зайняття підприємницькою діяльністю.

Раніше також повідомлялося, що деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на щомісячну доплату у розмірі 4200 грн. Йдеться про політв’язнів комуністичного режиму СРСР.