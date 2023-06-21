Частина Києва знеструмлена: ДТЕК анонсував екстрені відключення світла

У столиці через системну аварію без електроенергії залишилося близько 100 тисяч побутових споживачів. Екстрені відключення світла частково запроваджено у п'яти районах Києва.

Київ та Київська область частково знеструмлені. У регіоні введено екстрені вимкнення світла. Про це повідомляє пресслужба ДПЕК.

За даними компанії, екстрені відключення світла у Києві та Київській області були введені через системну аварію в енергосистемі. Про те, коли поновиться подача електроенергії, пообіцяли повідомити окремо.

"У частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів відбуваються екстрені відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго"", — йдеться у публікації.

У Бучанському районі Київської області також запроваджено екстрені відключення електроенергії, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго".

Що кажуть в "Укренерго"?

"У високовольтних мережах центрального регіону НЕК "Укренерго" виникли ускладнення в роботі", — пояснили представники компанії та додали, що продовжують ліквідацію наслідків аварії.

Тому в диспетчерському центрі компанії вирішили вдатися до екстрених відключень у низці районів Києва та Київської області.

Повідомляється, що ремонтні бригади вже намагаються відновити енергоживлення, а про те, коли все буде налагоджено, знову ж таки повідомлять додатково.

Нагадаємо, що після масованої російської атаки на українські міста вранці 20 червня мешканці кількох районів Києва залишалися без світла деякий час, складнощі з подачею електроенергії спостерігалися в районах: Поділ, Оболонь та частково на Троєщині.

Також повідомлялося, що, за даними Повітряних сил, під час атаки дронів 21 червня було збито всіх БПЛА: 6 — ударних і 4 — розвідувальних безпілотників російських окупаційних військ.