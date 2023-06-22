"Росія має платити": 90% усіх втрат України у війні оплачуватиме РФ, — Подоляк (відео)

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ще є країни та політики, які бояться Росію. Але після перемоги України все зміниться.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що 90% усіх втрат, які зазнала Україна через війну, має сплатити Росія. Про це він сказав під час ефіру національного телемарафону 21 червня.

"Після війни закінчиться епоха адреналіну, яка дозволяє нам чекати на перемогу і буде усвідомлення того, що таке глобальна війна. Не тільки нами, а й іншими країнами. І щоб ми могли з цього стану вийти, потрібно будувати все що тільки можливо в країні, щоб вона виглядала інакше. Безумовно, Росія має платити", — сказав Подоляк

За його словами, ще є країни та політики, які бояться Російську Федерацію. Тому Україна періодично чує про те, що немає законних шляхів забрати заарештовані російські кошти та віддати на відновлення жертви воєнної агресії.

Проте, за словами радника голови ОП, у Києві спокійно ставляться до таких заяв. Тому що після того, як РФ програє війну, світ точно зміниться. Зміниться також ставлення до російських грошей, її економіки, до виплат репарацій.

"Це автоматично додаватиметься до перемоги України", — сказав Подоляк.

Михайло Подоляк про репарацію Росії (дивитися з 8 хвилини)

Нагадаємо, що Подоляк заявив, що Росія хоче "заморозити конфлікт", щоб підготуватися до другого раунду війни. Радник голови ОП пояснив, що заклики іноземців припинити вогонь в Україні вигідні РФ, адже є одним із інструментів досягнення плану Москви.

Крім того, він також говорив, що ядерний шантаж РФ не має бути поштовхом до капітуляції України. За словами радника голови ОП, світ може знову дійти до ядерних перегонів і стрілка годинника Судного дня відсунеться. Уникнути цього сценарію можна лише тиском на Путіна.