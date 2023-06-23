Індексація пенсії: кому в Україні не підвищать виплати цього року

Для колишніх працівників прокуратури, суддів, а також пенсіонерів, які працюють, цьогоріч не передбачено індексації.

Частина пенсіонерів не побачить підвищення своїх пенсій до 2024 року, оскільки вони не входять до категорій, які підлягають індексації у 2023 році. До переліку входять працюючі пенсіонери, яким уже було збільшено виплати, колишні працівники прокуратури, судді та ті, чиї пенсії перевищують максимальний встановлений розмір. Про це пише 24 канал.

Так, у березні 2023 року виплати для 10,5 мільйона українців було проіндексовано на 19,7%, що становить у середньому 600 гривень для одного пенсіонера. Однак наступні групи не отримали індексацію:

пенсіонери, які працюють, з низьким страховим стажем і виплатами менш як 2 100 гривень;

колишні працівники прокуратури;

ті, чиї пенсії перевищують максимальний розмір, установлений законом у 20 930 гривень;

ті, хто отримує постійне довічне грошове утримання, наприклад, судді.

У липні 2023 року буде проведена індексація виплат на 19,7% для тих, хто вийшов на пенсію відповідно до спеціального закону. До цієї категорії належать науковці, державні службовці та працівники органів місцевого самоврядування.

Кому провели перерахунок пенсій

Перерахунок пенсій було проведено серед тих, у кого страховий стаж після призначення або попереднього перерахунку пенсій становить 24 місяці або менше.

Зміни в розмірі пенсій мають такий вигляд:

якщо пенсія була 2100 гривень, підвищення становило 420 гривень;

при пенсії понад 3000 гривень підвищення — 600 гривень;

пенсія в розмірі 3500 гривень — на 700 гривень;

пенсія в розмірі 4000 гривень — на 800 гривень;

пенсія в розмірі 5000 гривень — на 1000 гривень;

пенсія в розмірі 7500 гривень — на 1500 гривень.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, у яких випадках пенсійні виплати громадян можуть бути повернуті державі.