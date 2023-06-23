Через виплати загиблим найманцям: в РФ різко збільшилися обсяги готівки, — Bloomberg

За даними журналістів, компенсації, які виплачують за загиблих найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, становлять до 60 000 доларів США на людину, включно з недоотриманою зарплатнею, і зазвичай їх передають у готівковій формі.

Російська військова економіка зіткнулася з незвичайним феноменом: банки переповнені мішками готівки. Економісти пов'язують це із загибеллю російських найманців в Україні, що призвело до значного грошового припливу на батьківщину. Про це в п'ятницю, 23 червня, повідомляє американський телеканал Bloоmberg.

Так, за даними журналістів, компенсації, які виплачують за загиблих найманців ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина (до 5 мільйонів рублів або 60 000 доларів США на людину, окрім упущеної заробітної плати), зазвичай надходять у вигляді готівки.

Багатьом родичам загиблих кажуть не розміщувати гроші в банках, повідомляють журналісти. Одна з вдів, Оксана з Челябінська, яка втратила свого чоловіка, який воював у складі ПВК "Вагнер" у Бахмуті, не хотіла стикатися з проблемами податкової системи і не мати документів, що вказують на походження грошей.

"Вагнер виплатив усе, що повинен був. Ми вже купили квартиру", — розповіла Оксана.

Фінансування "Вагнером" найманців, яких, за оцінками США, налічується близько 50 000 осіб, що беруть участь у воєнних діях в Україні, призвело до потоку готівки, що проходить через російську економіку.

З моменту вересня 2022 року, коли президент Росії Володимир Путін оголосив мобілізацію, обсяг грошей в обігу стрімко зростає, що призвело до відтоку з банків 2,2 трильйона рублів за даними Bloomberg Economics.

У зв'язку з обмеженнями, запровадженими на банківські операції, використання готівки стає дедалі популярнішим для розрахунків у зовнішній торгівлі та поширюється на окуповані території України, де Росія впроваджує свою валюту, оскільки інші способи оплати обмежені.

Організація "Вагнер", очолювана Євгеном Пригожиним, російським бізнесменом, пов'язаним із Путіним, який перебуває під санкціями, вирушила в Україну в березні минулого року і залучила засуджених із російських в'язниць.

Пригожин не приховує, як його бійці отримують заробітну плату. В аудіокоментарі, опублікованому його компанією Concorde цього місяця, він заявив, що бойовики "отримують усі гроші готівкою".

"Люди з колоній ідуть на війну, щоб російські громадяни могли сидіти вдома і грітися біля печей. Вони гинуть за цю готівку", — наводить Bloomberg слова Пригожина.

Хоча джерела фінансування "Вагнера" невідомі, його участь у війні означає, що ще більше грошей витрачається на війну, незалежно від обліку витрат.

За словами чиновників, знайомих з позицією російської влади, гроші, призначені для військових, включно зі звичайними військами, є основною причиною зростання переваги готівки як засобу платежу. Вони стверджують, що ухилення від сплати податків навряд чи відіграє істотну роль.

Олег В'югін, колишній високопоставлений чиновник Центрального банку і Міністерства фінансів, зазначає, що, на відміну від 1990-х років, коли роботодавці використовували готівку для ухилення від податків, зараз ситуація змінилася.

"Рівень податків залишився прийнятним для населення і бізнесу. Однак з'явилося ще одне джерело попиту на готівку, пов'язане зі "спеціальною військовою операцією", — розповів В'югін.

Крім того, у лютому 2022 року, коли стало відомо про вторгнення Росії на територію України, росіяни масово зняли кошти в готівковій формі з банків. Однак цей ажіотаж був тимчасовим, оскільки Банк Росії повернув кошти у фінансову систему, екстрено підвищивши відсоткові ставки і тим самим відновивши довіру до банківської системи, зазначають американські журналісти.

Нагадаємо, 18 червня власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, що 32 тисячі російських колишніх в'язнів, які брали участь у війні в Україні, нібито повернулися в Росію.

Нагадаємо також, 7 червня повідомлялося, що колишній депутат із Красноярського краю Олександр Хаконов, який був засуджений за вбивство колишньої дружини, зміг уникнути колонії, вступивши в ПВК "Вагнер".