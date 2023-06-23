Валютні гойдалки: чи може влітку гривня укріпитися та як зросте попит на долари

Зараз у банках курс продажу готівкового долару знаходиться на позначці 37,3-37,7 грн за долар, проте протягом липня-серпня можливі коливання. Що відбуватиметься з валютним курсом?

Поки що помітних негативних трендів, здатних вплинути на готівковий курс, немає. Проте зарано казати про стабільність на довгий термін, адже будь-який чинник цього літа може вплинути на ситуацію з валютним курсом в Україні. Про це Фокусу розповіли опитані експерти.

"Навіть безпідставні чутки здатні радикально змінити ситуацію на валютному ринку. Зараз загальний фон виглядає досить оптимістичним для гривні. Сальдо операцій фізичних осіб з іноземною валютою вже два тижні поспіль є позитивним, що свідчить про значне послаблення девальваційних настроїв та зростання споживчого оптимізму. Інфляція впевнено скорочується, ставки за гривневими депозитами зростають, а у невеличких банків вже досягли можливих максимумів, що робить гривню оптимальним інструментом заощадження щонайменше на середньостроковому проміжку часу. За такого тренду навряд чи варто очікувати послаблення курсу гривні", — каже директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько.

Загалом експерти схиляються до думки, що протягом липня гривні вдасться утримувати позиції. "Через припинення діяльності багатьох сірих схем виводу неофіційних доходів, ринок готівкової валюти помітно стабілізувався та непомітні різкі коливання. Поки що здається, що може вплинути на курс якась сильно негативна динаміка на війні або, можливо, сезонність", — каже Антон Курінний, головний дилер департаменту казначейства та глобальних ринків ОТП Банку.

На думку Тараса Лєсового, начальника департаменту казначейства Глобус Банку, головним чинником, який впливатиме на валютний ринок, буде перебіг війни і зокрема успішні дії Збройних Сил України. "Звісно, активна фаза війни вже прямо тиснутиме на настрої громадян. Але я переконаний, що наразі, попри весь біль і страждання та руйнації, що несе війна, суспільні настрої більш-менш оптимістичні. А звідси — відсутність ажіотажу чи паніки на валютному ринку", — каже Тарас Лєсовий. Він вважає, що очікуваним стане подальше зміцнення гривні і відповідне скорочення різниці між офіційним курсом і курсом обмінних пунктів до 1-1,5%.

Проте, на думку фінансового аналітика Андрія Шевчишина, ситуація з валютою не видається аж занадто оптимістичною. "Міжбанк залишається примарним островком стабільності. Великий дефіцит валюти покривається за рахунок інтервенцій з резервів. Між тим, значним тиском є саме зниження експортних доходів, викликане блокуванням портів та обмеженням експорту в сусідні західні країни. На мій погляд, цей чинник буде найбільш вагомий при прийнятті рішення по лібералізації валютного ринку, або перегляду фіксованого курсу. Готівковий курс тримається близько до міжбанку. При цьому головну партію грають комерційні банки, які формують достатню пропозицію валюти, й можуть відкупити потрібні об’єми на міжбанку по фіксованому курсу. Тож, поки банки тримають таку позицію, та не очікують підвищення офіційного курсу, готівковий ринок буде відносно стабільним. Першим сигналом до зміни тенденції буде притримання валюти крупними банками, що змінить баланс готівкового ринку", — каже Андрій Шевчишин.

Нагадаємо, нещодавно НБУ послабив деякі валютні обмеження, про що детально Фокус пише у статті "Літній долар та контрнаступ. Навіщо Нацбанк пом’якшує обмеження та що буде з курсом у липні".

Раніше Фокус писав, що Національний банк України своїми рішеннями від 15 та 20 червня послабив обмеження на купівлю та перерахування за кордон валюти для бізнесу, який має сплатити за валютними кредитами іноземним кредиторам. Проте для фізичних осіб поки що послаблень валютних обмежень не відбувається.