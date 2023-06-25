Пенсії в Україні: у ПФУ пояснили, кому доведеться повернути 20% від своїх виплат

Громадяни матимуть до 10 днів, щоб подати у відомство заяву про своє працевлаштування. У разі порушення законодавства почнуться перевірки.

Деякі українські пенсіонери будуть змушені повернути 20% своїх доходів назад державі. У Пенсійному фонді України розповіли, про нюанси, а також кому саме доведеться це зробити.

За інформацією підприємства, це може статися в тих випадках, якщо одержувач пенсії не дотримується певних умов її видачі. Після цього його можуть сповістити про те, що частина виплат піде знову в казну держави.

У ПФУ пишуть, що така ситуація може з вами статися в тому разі, якщо була переплата пенсійних виплат і громадянин України не сповістив вчасно відомство про факт працевлаштування або заняття підприємницькою діяльністю.

Якщо у людини на пенсії з'явилася робота, протягом 10 днів про це потрібно проінформувати орган ПФУ. Якщо в Реєстрі застрахованих осіб будуть відсутні дані, тоді потрібно віднести у відомство копію наказу про прийняття на роботу або ж копію трудової книжки.

Приховувати факт працевлаштування в жодному разі не можна.

"У разі неповідомлення пенсіонером про працевлаштування ця обставина буде виявлена фахівцями пенсійної служби під час звіряння даних з державними реєстрами загальнообов’язкового державного соціального страхування, юридичних і фізичних осіб-підприємців. Однак на дату такої звірки сума надміру виплачених пенсійних коштів вже буде зафіксована", — ідеться в повідомленні.

Якщо українець відмовляється повернути надмір отриманих коштiв, ухвалюється рішення про утримання виплат у межах 20%.

Нагадаємо, 23 червня повідомлялося, кому в Україні не підвищать виплати цього року. Для деяких категорій українців індексація відбудеться лише 2024 року. До переліку входять пенсіонери-працівники, яким уже збільшили виплати, колишні працівники прокуратури, судді та ті, чиї пенсії перевищують максимальний встановлений розмір.