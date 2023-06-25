Telegram-канали брешуть: ДТЕК спростував інформацію про аварійні відключення світла в Києві

Приводів для занепокоєння немає, а проблеми з електропостачанням у деяких районах столиці, як стверджують у компанії, пов'язані з плановими ремонтними роботами.

У ДТЕК заявили, що незважаючи на заяви деяких Telegram-каналів, у Києві відсутні масові відключення електрики. Відбуваються вони локально. Про це повідомляє пресслужба компанії 25 червня.

У неділю мережею почали поширювати інформацію про те, що в столиці діють масові аварійні відключення світла, однак, пізніше виявилося, що це не відповідає дійсності.

У ДТЕК закликали громадян стежити за всією інформацією виключно в офіційних Telegram-каналах.

"Масованих аварійних відключень світла в Києві немає. Станом на 12:30 невеликі локальні відключення є в Солом'янському районі", — йдеться в повідомленні.

Також локальні відключення можуть бути в Дарницькому районі, і пов'язано це з плановими роботами на електромережах — всі інші жителі столиці повністю забезпечені електроенергією, і проблем бути не повинно.

Варто зазначити, що кілька днів тому частина Києва була знеструмлена через сильну аварію, і в ДТЕК анонсували екстрені відключення світла. Близько 100 тисяч побутових споживачів на кілька годин залишилися без електрики. Йдеться про жителів Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подільського районів.

Нагадаємо, 31 травня в "Укренерго" розповіли, чи будуть блекаути влітку. Глава відомства Володимир Кудрицький зазначив, що навіть якщо відключення відбуватимуться, то пов'язано це буде насамперед не з дефіцитом електроенергії, а з технічними неполадками в енергомережі, а це можна швидко усунути.