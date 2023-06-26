У групі ризику: двом категоріям українців можуть скасувати пенсії, — ПФУ

Пенсіонери, які продовжують працювати або мають статус ФОП, зобов'язані повідомити державу про це. В іншому разі існує ризик втрати пенсії, і кошти, отримані як виплати, доведеться повернути до бюджету.

Дві категорії українців можуть перестати отримувати пенсії. Про це повідомляє пресслужба ПФУ Донецької області.

Йдеться про людей, які отримують пенсійні виплати від держави і вирішили продовжити працювати або займатися підприємницькою діяльністю. У такому разі, необхідно повідомити Пенсійний фонд про своє нове працевлаштування або статус ФОП. Якщо цього не буде зроблено, існує ризик втрати пенсії, і кошти, отримані як виплати, доведеться повернути до бюджету.

При цьому, відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", громадяни зобов'язані повідомити ПФУ про свою реєстрацію як підприємця протягом десяти днів.

Кожен українець, який звертається за призначенням пенсії та отримує Пам'ятку пенсіонера, підписує заяву, яка підтверджує їхнє дотримання вимог законодавства. У разі відсутності інформації про працевлаштування в Реєстрі застрахованих осіб, пенсіонерові необхідно надати відповідні документи, що підтверджують їхню зайнятість, як-от копії наказу про прийняття на роботу, цивільно-правового контракту або трудової книжки із записом про працевлаштування.

У разі, якщо пенсіонер приховав інформацію про свою трудову діяльність, а представники ПФУ виявили цю інформацію через інші державні реєстри загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також фізичних або юридичних осіб-підприємців, йому може бути запропоновано повернути переплачені кошти. Ба більше, у разі відмови добровільно повернути гроші, ПФУ має право ухвалити рішення про вирахування 20% з майбутніх пенсійних виплат.

Важливо зазначити, що пенсіонери зобов'язані інформувати органи ПФУ не тільки про факт початку трудової діяльності, а й про припинення реєстрації підприємницької діяльності або звільнення, подаючи відповідну заяву. Крім того, для зручності можна скористатися онлайн-режимом через особистий кабінет на порталі електронних послуг, використовуючи електронний підпис. Це дає змогу спростити процес повідомлення та робить його доступним через інтернет.

Нагадаємо, кількома днями раніше в ПФУ пояснили, кому доведеться повернути 20% від своїх виплат. За інформацією відомства, це може статися в тих випадках, якщо одержувач пенсії не дотримується певних умов її видачі. Після цього його можуть сповістити про те, що частина виплат піде знову в казну держави.

Крім того, 23 червня ЗМІ писали про те, кому в Україні не підвищать виплати цього року. Для деяких категорій українців індексація відбудеться лише 2024 року. До переліку входять пенсіонери-працівники, яким уже збільшили виплати, колишні працівники прокуратури, судді та ті, чиї пенсії перевищують максимальний встановлений розмір.