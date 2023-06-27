КSE оцінила збитки житлового фонду від війни: які області постраждали найбільше

За підрахунками експертів, сумарна кількість пошкоджених об'єктів житлового фонду перевищує 163 тисячі одиниць.

Експерти порахували збитки житлового фонду України внаслідок повномасштабного вторгнення ЗС РФ. За їхньою оцінкою, загальна сума прямих збитків сягає 54 мільярдів доларів. Про це проінформувала пресслужба Київської школи економіки (KSE Institute).

Так, станом на кінець травня 2023 року сума прямих збитків, завданих житловому фонду України внаслідок повномасштабної війни, становить понад 54 млрд доларів.

"Це більше третини від загального прямого збитку інфраструктури та активів України за даними, які розраховані командою KSE Institute (аналітичний підрозділ Київської школи економіки) в рамках проєкту "Росія заплатить", — йдеться у звіті аналітиків.

Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд у п'яти українських регіонах Фото: КSE

За підрахунками експертів, сумарна кількість пошкоджених об'єктів житлового фонду перевищує 163 тисячі одиниць. Загальна площа пошкоджених або зруйнованих об'єктів — 87 млн кв. м або 8,6% від усього житлового фонду України.

Велика частина збитків припадає на багатоквартирні будинки. Загалом таких будинків 18,6 тисяч:

13,2 тисячі — пошкоджені,

5,4 тисячі — повністю зруйновано.

Найбільших руйнувань зазнав житловий фонд Донецької, Київської, Луганської, Харківської та Миколаївської областей.

У скільки обійдеться післявоєнна відбудова України

Ліквідація наслідків війни з Росією і післявоєнне відновлення коштуватиме нашій державі, за словами президента Володимира Зеленського, близько 400 мільярдів доларів. За його словами, окупанти під час вторгнення в Україну вже зруйнували:

енергетичні станції;

мережа освітніх установ;

культурні центри та музеї;

церкви та об'єкти різної інфраструктури.

Він також зазначив, що Україна чекає від країн-союзників і Європейської комісії створення механізму, який дасть змогу передати нашій державі заморожені російські активи.

Тим часом у Німеччині вважають, що використовувати заморожені російські кошти для відновлення України буде занадто складно через фінансові та юридичні питання. Зазначимо, що станом на початок 2023 року Євросоюз і партнери з "Великої сімки" заморозили приблизно 300 млрд євро (311 млрд доларів) резервів російського Центробанку і 19 млрд євро активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями.