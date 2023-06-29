Українці в Польщі зможуть щомісяця отримувати 7000 гривень: що для цього потрібно

Раніше Польща виплачувала 500 злотих допомоги, тепер суму збільшили до 800 злотих. На цю пільгу можуть претендувати біженці з України або особи, які опікуються дитиною-біженцем.

У Польщі виплачуватимуть батькам допомогу в розмірі 800 злотих, тобто приблизно 7000 гривень, на місяць. Про це повідомили 27 червня на урядовому сайті.

Раніше в Польщі існувала програма, за якою можна було претендувати на виплату 500 злотих допомоги з догляду за дитиною, тепер суму збільшили до 800 злотих. Зміни покликані пристосувати підтримку до актуальних потреб польських родин, однак отримувати її зможуть і українці.

"Уся ця чудова програма є програмою підвищення поваги до сімей, розширення можливостей для всіх наших дітей, щоб вони могли дозволити собі позакласні заходи, додаткові уроки танців, уроки музики, спортивні заходи, свята", — заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Виплата 7000 гривень щомісяця на дитину: що потрібно знати українцям

Українці можуть подати спеціальну заявку на виплати українською мовою (форма SW-U) в електроному вигляді через Платформу електронних послуг ZUS, портал Emp@tia або банк. Про це йдеться на сайті ZUS.

"Це пільга для одного з батьків, тимчасового опікуна або особи, яка опікується дитиною", — зазначено в публікації.

На виплати можуть претендувати:

громадяни України або їхні чоловіки/дружини, які виїхали в Польщу після 23 лютого минулого року через бойові дії;

українки або дружини українців, які виїхали через повномасштабне вторгнення РФ та народили дитину в Польщі;

громадяни України або їхні чоловіки/дружини, які проживали в Польщі до 24 лютого 2022 року, але опікуються дитиною, яка виїхала з України після повномасштабного вторгнення російських військ;

громадяни іншої країни, які через суд отримали опіку над дитиною з України, яка приїхала через бойові дії після 23 лютого минулого року.

Щоб подати заявку на виплати, необхідно буде надати:

польські ідентифікаційні номери PESEL дорослого й дитини;

адресу електронної пошти;

польський номер телефону;

номер банківського рахунку в Польщі.

У ZUS додали, що пільгу виплачують на номер польського банківського рахунку, вказаний у заявці.

Нагадаємо, 28 червня з неанонсованим візитом у Київ приїхав президент Польщі Анджей Дуда. Він зазначив, що запланував зустріч із Володимиром Зеленським у зв’язку зі святкуванням Дня Конституції України.

Під час брифінгу в Києві польський лідер заявив, що підтримує скасування обмежень на імпорт із України. За його словами, Польща ухвалить рішення про скасування чинних обмежень.