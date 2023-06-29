Пенсії в Україні: у ПФУ розповіли, як розрахувати розмір майбутньої виплати

Для розрахунку розміру пенсії громадяни можуть скористатися сервісом "Пенсійний калькулятор". Перед заповненням слід перевірити всі дані та вказати періоди роботи на тому чи іншому підприємстві.

Українці, які хочуть дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії та кількість років необхідного стажу для отримання виплат, можуть це зробити самостійно. У Пенсійному фонді України людям розповіли, як це можна зробити.

Для того, щоб дізнатися розмір майбутньої пенсії, потрібно скористатися електронним сервісом "Пенсійний калькулятор".

Що вміє "Пенсійний калькулятор"

За допомогою цього сервісу можна розрахувати страховий стаж і зарплату, визначити право на призначення пенсії та прогнозовану дату виходу на неї. Також можна розрахувати розмір майбутньої пенсії.

Як самостійно розрахувати розмір пенсії

Для цього необхідно зареєструватися на порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису або Дія.Підпис чи скористатися ідентифікацією через банківський додаток на смартфоні.

Після цього потрібно вибрати алгоритм розрахунку пенсії. Потрібно самостійно ввести необхідні для розрахунків дані. Крім того, потрібно вибрати опцію, яка враховуватиме майбутній страховий стаж, отриманий людиною на момент виходу на пенсію.

Для правильних розрахунків ПФУ рекомендує також перевірити всі дані та оновити їх за необхідності. Так, можна додати періоди роботи на тому чи іншому підприємстві, а також отриману там заробітну плату.

Отримати результат можна, натиснувши на кнопку "Зберегти та розрахувати".

Нагадаємо, 27 червня стало відомо про те, що виплату пенсій на банківські картки можуть призупинити. В Україні періодично проходять перевірки особистих даних одержувачів держвиплат, після яких гроші можуть перестати надходити на карту. На це є кілька причин.

Також наприкінці червня українцям розповіли про те, хто влітку отримає надбавку до 5 тисяч гривень. До Дня незалежності України одноразову надбавку до пенсії отримають деякі категорії громадян, серед яких люди з інвалідністю, ветерани Другої світової та російсько-української воєн.