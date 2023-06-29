Скандал із призначенням голови АРМА: Шабунін говорить про корупцію, Дума — про замовну кампанію

Конкурсна комісія обрала Олену Думу переможцем конкурсного відбору на посаду глави агентства АРМА, через що в суспільстві вже розгорається скандал. Фокус розбирався, що відбувається.

Колишня заступниця голови Чернігівської ОДА Олена Дума, схоже, посяде крісло директора Національного агентства України з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Саме її кандидатуру підтримали учасники конкурсної комісії з відбору на посаду голови АРМА 28 червня 2023 року. Щоправда, цю новину дуже неоднозначно сприйняли в суспільстві.

Фокус вирішив розібратися, хто і чому не підтримує призначення нового директора АРМА.

Хто така Олена Дума

Відомо, що претендентка на призначення головою АРМА має досвід роботи на різних керівних посадах в органах державної влади з 2006 року. Серед них:

Кабінет міністрів України;

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів;

Міністерство аграрної політики та продовольства;

Міністерство юстиції;

Фонд соціального страхування;

Чернігівська обласна державна адміністрація.

Сама держчиновниця в автобіографії вказувала, що встигла побувати на 12 посадах на державній службі.

Що не так із призначенням Думи на посаду голови АРМА

Проти кандидатури Олени Думи одразу ж виступили в організації Transparency International Ukraine, в якій навіть закликали Кабмін України не голосувати за її кандидатуру на посаду голови АРМА.

"Призначення Олени Думи головою АРМА несе великі репутаційні ризики для країни і для роботи незалежної та ефективної діяльності антикорупційної екосистеми та органів правопорядку", — вважають в організації.

Також наголошується, що у Думи немає досвіду у сфері кримінальної юстиції з управлінням або розшуком активів.

"А це викликає сумніви з приводу того, як компетентно вона зможе контролювати роботу фахівців АРМА і чи зможе представляти інтереси Агентства перед іншими органами", — заявили в організації.

Тим часом голова громадської організації Центр протидії корупції Віталій Шабунін на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив про тісні політичні зв'язки Думи з Андрієм Деркачем і Рудольфом Джуліані. Так, наприклад, Дума була помічена в кампанії, організованій ФСБ Росії і спрямованій на дискредитацію України та кандидата і нинішнього президента США Джо Байдена.

Шабунін вказує на те, що вона брала участь у пресконференції, де розкривали факти корупційної діяльності високопосадовців України, зокрема, схему "Роттердам+".

"Пам'ятаєте, ФСБшну спецоперацію Джуліані/Деркача про тотально корумповану Україну, розкрадання американських грошей у якій нібито "кришував" Байден? Так от, учасниця тієї спецоперації розглядається на керівника АРМА, в управлінні якого перебувають тисячі заарештованих російських активів. Чудово, правда?" — сказано в повідомленні Віталія Шабуніна.

Він також нагадав, що Сем Кислін, учасник зазначеної вище пресконференції, є близьким радником і донором Руді Джуліані, колишнього адвоката і радника попереднього президента США Дональда Трампа. Він теж брав активну участь у кампанії з дискредитації України і на той момент кандидата в президенти США Джо Байдена. Він стверджує, що Кислін придбав у 2016 році став власником офшорної компанію Януковича на Кіпрі, яка містила значні суми арештованих грошей.

А експерт Центру економічної стратегії Юрій Гайдай за підсумками конкурсу заявив таке:

"АРМА з новим головою не буде ефективним і чесним органом. А він посідає важливе місце в антикорупційній інфраструктурі та зобов'язаннях перед нашими союзниками", — підкреслив Гайдай.

При цьому сама Олена Дума вважає, що одразу після оголошення результатів конкурсу опоненти влаштували брудну замовну кампанію проти неї і поширюють брехню. Причина — кандидатка на голову АРМА "справді є сильною кандидатурою", а серед кандидатів на посаду "є зацікавлені в подібних атаках".

"Смішні та безпідставні звинувачення в російському ІПСО, повідомлення про медведчуків-коломойських-зрадників України — виглядають повним абсурдом. Особливо в розрізі активної громадської позиції проти корупціонерів і злочинців у владі", — написала Олена Дума на своїй сторінці у Facebook.

Чим займається АРМА

Національне агентство було створено у 2015 році й отримало спеціальний статус. АРМА шукає активи, на які можна накласти арешт за фактом кримінальних проваджень. Для цього співробітники АРМА збирають інформацію з різних джерел, аналізують статистичні дані, а також ведуть Єдиний державний реєстр активів.

Саме АРМА отримує в управління майже всі заарештовані російські та білоруські активи. Тож новий очільник агентства має слідкувати за тим, щоб тисячі заарештованих активів не зникли і не знецінилися, а після конфіскації були ефективно використані в інтересах України.

Раніше Фокус писав, що вартість переданих агентству АРМА активів вимірюється десятками мільярдів гривень. В АРМА зазначили, що точна вартість активів стає зрозумілою після проведення конкурсів з відбору керівників, оскільки в процесі беруть участь професійні оцінювачі.