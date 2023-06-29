Пенсії, тарифи, податок на нерухомість: усе, що зміниться для українців з 1 липня

У липні 2023 року для жителів України підготовлено деякі зміни у виплатах — пенсіях, фінансовій допомозі для ВПО. А також українцям доведеться платити більше за комунальні послуги.

У липні на певну категорію українських громадян очікуються зміни у фінансовій сфері. Одним із позитивних моментів буде підвищення пенсій для цієї групи населення. Це дасть їм змогу отримувати більше грошових коштів щомісяця. Деякі громадяни також зможуть розраховувати на грошову допомогу від держави та Організації Об'єднаних Націй (ООН). Однак необхідність сплати податку на нерухомість може стати фінансовим викликом для певної категорії людей.

Кому підвищать пенсії в липні

У липні на майже 300 тисяч пенсіонерів, які вийшли на пенсію за спеціальним законом, очікується проіндексоване підвищення пенсій. Ця зміна торкнеться представників кількох професій, включно з науковцями , державними службовцями та працівниками органів місцевого самоврядування.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів № 168 від 24 лютого 2023 року. Це другий етап індексації, передбачений зазначеною постановою. З 1 березня поточного року більшість видів пенсій уже підвищили.

Аналогічно березневому підвищенню, у липні очікується збільшення пенсій на 19,7%. При цьому є певні обмеження: загальний розмір підвищення не може бути нижчим за 100 гривень, а максимальна сума доплати обмежена 1500 гривень. Пенсії, розмір яких перевищує 20 тисяч 930 гривень, не підлягають підвищенню.

Збільшення плати за електроенергію

Починаючи з 1 червня 2023 року, вартість електроенергії значно зросла до 2,64 грн/кВт-год. Новий тариф не залежить від обсягів споживання, на відміну від попередньої системи. Раніше, до 1 червня, населення платило за електрику за тарифами 1,44 і 1,68 грн/кВт-год залежно від обсягу споживання.

Наслідки підвищення цін українці відчують у липні, коли отримають рахунки за минулий місяць. Сума в платіжках за електроенергію очікується збільшитися приблизно на 250 гривень.

Заощадити на електроенергії українці можуть за допомогою двозонних і тризонних тарифів. У не пікові години (з 23:00 вечора до 07:00 ранку) споживання електроенергії обійдеться в рази дешевше через багатотарифний засіб обліку. Тобто основне навантаження на мережу потрібно робити вночі, а вдень — економити.

Тариф на воду, найімовірніше, піднімуть

Наразі остаточне рішення щодо тарифів на водопостачання та водовідведення ще не ухвалено, але є попередні дані про можливе зростання вартості водних послуг. У середньому очікується збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення на 33%. Важливо зазначити, що ціна для кожного водоканалу може бути встановлена окремо.

Тарифи на газ, тепло і гарячу воду поки що "заморожені"

Більшість українців, які використовують послуги газопостачання, є клієнтами Нафтогазу і продовжують платити за довоєнним тарифом у розмірі 7,96 грн/куб.м. Річний тариф був автоматично продовжений і залишається чинним.

Слід зазначити, що в серпні 2022 року уряд ухвалив рішення про введення тимчасової заборони на підвищення тарифів на низку комунальних послуг у період воєнних дій, а також протягом шести місяців після припинення воєнного стану. Наступні послуги підпадають під цей мораторій:

послуги з розподілу газу;

послуги газопостачання (якщо домогосподарство не використовує газ для опалення);

Розсилка надсилається з понеділка по п'ятницю

опалення;

гаряча вода.

Кому необхідно подати нові заявки на субсидії

З початку липня Пенсійний фонд України продовжить надання житлових субсидій на неопалювальний період (з 1 травня до 30 вересня) для більшості домогосподарств, які отримували таку підтримку в попередньому опалювальному сезоні.

Для тих, хто вже скористався цією допомогою під час опалювального сезону, субсидії будуть автоматично перепризначені. Однак деяким категоріям українців буде необхідно подати нові заявки на отримання субсидій.

У яких випадках потрібно подавати заявку на субсидію повторно:

якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та оплачують житлово-комунальні послуги;

якщо кількість зареєстрованих осіб, які фактично проживають у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

якщо домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Розмір субсидії в неопалювальний сезон становить у середньому від 350 до 400 гривень.

Спрощений механізм виплати житлових субсидій

З метою полегшення процесу отримання житлових субсидій Кабінетом Міністрів було затверджено спрощений механізм звернення, який дає змогу громадянам отримувати субсидії, не виходячи з дому.

"Члену сім'ї потрібно лише подати спрощену заяву. Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати", — нагадав народний депутат, член комітету з питань енергетики та ЖКП Юрій Камельчук.

Для зручності громадян, спрощене звернення можна подати в електронній формі через онлайн-кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України, мобільний застосунок ПФУ або на порталі Дія. Це дає змогу уникнути необхідності стояти в чергах і скорочує можливість допущення помилок.

Важливо зазначити, що для родин, які належать до категорії внутрішньо переміщених осіб та мають відповідні довідки, житлова субсидія може бути призначена без необхідності укладення договору найму або оренди житлового приміщення, в якому сім'я проживає.

Кому і скільки доведеться заплатити за податок на нерухомість

Українці мають отримати квитанції із зазначенням суми податку на квартири та будинки до 1 липня 2023 року. Цей податок стягуватиметься за нерухомість, що має "зайві" квадратні метри, тобто за приватні будинки з площею понад 120 кв. м і за квартири з площею понад 60 кв. м. Власникам такої нерухомості необхідно буде сплатити зазначену суму податку відповідно до виставлених квитанцій.

Оплатити податок потрібно протягом наступних 60 днів. Якщо квитанції не буде, потрібно самостійно звернутися до податкової.

Максимальна ставка за кожен зайвий квадратний метр не може перевищувати 97 гривень 50 копійок. Наприклад, якщо ваша квартира має 70 кв. м (норматив перевищено на 10 кв. м), то вам доведеться заплатити 975 гривень.

Кому не нараховується податок на нерухомість

Насамперед, це власники, чиє житло відповідає нормам. Також через повномасштабне вторгнення запровадили послаблення, тож фізичним особам не нараховуватимуть податок на нерухомість, якщо об'єкти нерухомості або їхні частини:

розташовані на територіях, на яких ведуться або велися активні бойові дії;

розташовані на територіях, що перебувають у тимчасовій окупації, або тимчасово окупованих російською армією;

виявилися непридатними для проживання через військову агресію російської федерації проти України.

Виплати постраждалим від затоплення та допомога від ООН

У липні здійснюватиметься виплата грошової допомоги постраждалим від затоплення, спричиненого підривом російськими силами Каховської ГЕС. Мешканці Херсонщини та Миколаївщини, майно яких постраждало станом на 6 червня, мають можливість отримати державну допомогу в розмірі 5000 грн, а також 6600 грн від Міжнародної організації з міграції.

Для отримання цих виплат громадянам необхідно подати заяви за адресою фактичного місця проживання не пізніше 31 серпня 2023 року.

В Україні також триває прийом заявок на фінансову підтримку від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Програма спрямована на допомогу вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які постраждали від військових дій і повернулися на свої постійні місця проживання.

Для отримання допомоги можуть подати заявку сім'ї, які раніше не отримували допомоги від міжнародних організацій і в яких дохід становить менше ніж 5 400 грн на одну особу.

Для отримання виплат необхідно звернутися до пунктів реєстрації благодійного фонду Право на захист, який є партнером УВКБ ООН. Розмір допомоги — 2 220 грн (на одну особу). Гроші надходитимуть щомісяця протягом трьох місяців.

Соціальні виплати для інвалідів та УБД

Виплати соціальної допомоги для українців у липні матимуть такий вигляд:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин: I групи — 4 421 грн ; II групи — 3 906 грн ; III групи — 3 391 грн ;

; II групи — ; III групи — ; учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків — 1 491 грн ;

; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 4421 грн ;

; членам сімей загиблих (померлих) осіб з інвалідністю внаслідок війни, бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, а також членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України — 966 грн ;

; учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, насильно вивезеним на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 612 грн.

А 8 червня в Пенсійному фонді України розповіли, що дізнатися розмір майбутньої виплати можна онлайн. Це можна зробити за допомогою сервісу "Пенсійний калькулятор", який дає змогу розрахувати розмір виплат.