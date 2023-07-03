Пенсії та соцдопомога: українцям пояснили, хто може отримувати кілька виплат одночасно

За даними Пенсійного фонду України, громадяни, які мають інвалідність з дитинства або право на отримання пенсії по втраті годувальника, можуть також отримувати й інші види допомоги, окрім соціальних виплат, які їм належать.

Українцям розкрили інформацію про те, хто має право одночасно отримувати як пенсію, так і соціальну допомогу від держави. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Так, українцям пояснили, що особи, які мають інвалідність з дитинства (встановлену з 18 років), мають право на отримання одночасно пенсії та соціальної допомоги від держави. Важливо зазначити, що розмір виплат буде різним і залежатиме від категорії інвалідності, до якої вони належать.

Зазначається, що українці, які мають право на отримання пенсії по втраті годувальника, можуть також отримувати й інші види допомоги, крім соціальних виплат, які їм належать.

При цьому особи з інвалідністю з дитинства отримують такі виплати:

особи з інвалідністю з дитинства I групи — 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 2023 рік — 2093 грн)

особи з інвалідністю з дитинства ІІ групи — 80 % прожиткового мінімуму (1674,40 грн)

особи з інвалідністю з дитинства ІІІ групи — 60 % прожиткового мінімуму (1255,80 грн)

на дітей з інвалідністю віком до 18 років виплачують 70 % (1465,10 грн).

Для обчислення розміру пенсії в разі втрати годувальника необхідно врахувати розмір пенсії за віком померлого годувальника, його стаж і заробіток. Ці фактори впливають на визначення розміру пенсії.

Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника може різнитися і залежить від конкретних умов і правил, прийнятих в Україні. Зазвичай пенсія в таких випадках призначається у відсотковому відношенні до пенсії, яку отримував померлий годувальник, і може бути визначена в такому розмірі:

на одного непрацездатного члена сім'ї — 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника

на двох і більше непрацездатних членів сім'ї — 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

А 8 червня в Пенсійному фонді України розповіли, що дізнатися розмір майбутньої виплати можна онлайн. Це можна зробити за допомогою сервісу "Пенсійний калькулятор", який дає змогу розрахувати розмір виплат.