Контроль за готівкою: навіщо для поповнення картки тепер потрібен телефон платника

Національний банк України оприлюднив постанови №89 та №90. Тепер правила поповнення карток через термінали змінились, а отже, йдеться про посилення контролю за операціями громадян з готівкою.

Національний банк України нещодавно повідомив про зміни у процедурі проведення операцій фізичних осіб з готівкою через платіжні термінали (пристрої). З 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв. А квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою платіжних терміналів для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.

Ярина Паш, молодший юрист АО "Місечко та Партнери", пояснила Фокусу: тепер при внесенні готівки через термінал для її зарахування на рахунки платник під час здійснення такої операції має:

ввести номер свого мобільного телефону на екрані ПТКС;

отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

отримати квитанцію.

"Нормативно-правові акти, що регулюють порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій, не містять будь-яких заборон щодо вимог ідентифікації клієнта, а навпаки з метою запобігання легалізації коштів отриманих злочинним шляхом вносилися ряд змін щодо ідентифікації платників, які здійснюють готівкові перекази, зокрема щодо ідентифікації клієнта при ініціюванні грошового переказу, через термінали і каси банку, на суми 5000 гривень і більше", — каже Ярина Паш. Тобто, за її словами, ідентифікація платника коштів, через ПТКС незалежно від суми не порушує норми законодавства щодо платіжних терміналів та операцій з ними, але швидше за все може ускладнити сам процес переказу коштів через термінали, особливо для людей старшого віку.

"Вважаю, що внесення номеру телефону при проведенні операцій з готівкою через ПТКС спрямоване на збільшення контролю за джерелами надходження коштів на рахунок отримувача, адже особа могла отримувати кошти від не ідентифікованих осіб, і здійснення підтвердження джерел походження коштів ставало ускладненим, що у свою чергу сприяло легалізації коштів отриманих злочинним шляхом", — зазначила Ярина Паш.

Нові правила мають на меті посилити контроль у сфері готівкових операцій Фото: hromadske.ua

У банках теж кажуть, що зміни, які запроваджує НБУ з 1 серпня, мають на меті посилення контролю за готівковими операціями.

"Ймовірно, нововведення НБУ мають за мету посилення фінансового моніторингу та контролю за операціями із внесенням готівки. Для банків нововведення означатиме збільшення операційних витрат на додаткову СМС-верифікацію клієнтів, перепрограмування терміналів, навчання співробітників у відділеннях тощо", — розповіла Фокусу Наталія Косенко, заступник голови правління ПУМБ.

"Таке внесення номеру телефону та підтвердження по СМС операцій з внесення готівки швидше за все спрямовано на ідентифікацію осіб, які здійснюють грошові перекази, для мінімізації випадків легалізації незаконно отриманих коштів, адже у період воєнного стану питання легалізації незаконно отриманих коштів набуло ще більшого масштабу, аніж до війни", — вважає Ярина Паш.

Раніше Фокус писав, що наприкінці червня клієнти ПриватБанку почали отримувати повідомлення про внесення змін до чинних договорів. Зокрема йдеться про те, що банк вніс зміни до Умов та Правил надання банківських послуг у частині "Розірвання договору та закриття рахунків". Тепер, якщо клієнт отримав відмову у продовженні ділових відносин, банк автоматично спише з рахунку суму його заборгованості за кредитом.