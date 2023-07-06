Пенсійний фонд нагадав про надбавки: хто з українців отримає більше

Пенсії у 2023 році можна отримати більші. Надбавку на догляд українцям не призначають у разі, якщо громадяни вже мають державну соціальну допомогу на догляд.

У Пенсійному фонді України нагадали про законні надбавки пенсіонерам в Україні. Громадяни можуть отримати надбавки до щомісячних виплат за віком, по інвалідності та за вислугу років. Про це йдеться у постанові Кабміну № 654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян".

Українці мають прав на відповідні надбавки, оскільки це регулюється відповідними нормами законодавства. Вона призначається у таких випадках:

одиноким одержувачам пенсійних виплат за віком та за вислугу років, яким потрібен постійний сторонній догляд

особам з інвалідністю І групи

одиноким особам з інвалідністю ІІІ групи, які досягли пенсійного віку

одиноким особам з інвалідністю ІІ групи, яким потрібен постійний сторонній догляд чи які досягли пенсійного віку

Для отримання відповідної надбавки до пенсії потрібно пройти певну процедуру. Також варто зібрати перелік документів. Виплати призначаються на підставі поданої заяви, але це не стосується осіб з інвалідністю І групи. Також надається довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) на основі висновку представників лікарсько-консультаційної комісії про потребу в постійному сторонньому догляді. Пенсійний фонд України після вивчення цих документів ухвалює рішення що призначення.

Варто також пам'ятати, що надбавку на догляд не призначають у разі, якщо громадяни вже отримують державну соціальну допомогу на догляд. Норма регулюється положеннями Закону України 1727-IV від 18.05.2004 "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Фокус 5 липня повідомив, як в Україні в ПФУ планують вберегти накопичення громадян від інфляції. Експерти зазначили, що це взаємозалежний процес, тож створення другого рівня пенсійної системи допоможе реанімувати фондовий ринок. Крім того, держава теж може цьому посприяти та вплинути на підвищення пенсії 2023 року.