Надбавки для пенсіонерів: як не втратити можливість підвищити виплати

Деяким пенсіонерам в Україні надаються додаткові виплати, які залежать від віку, інвалідності та стажу роботи.

Пенсіонерам в Україні надається можливість отримувати надбавки до своїх щомісячних виплат залежно від віку, інвалідності та стажу роботи. Які категорії громадян мають право на додаткові виплати і як скористатися цими перевагами, Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів на своїй сторінці у Facebook.

Одержувачам пенсій можуть бути призначені додаткові виплати в межах надбавки по догляду, яка встановлена українським законодавством і описана в постанові Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян".

Право на надбавку мають громадяни України, які отримують пенсію відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".

Надбавка по догляду призначається:

особам з інвалідністю I групи;

одиноким особам з інвалідністю II групи, які потребують постійного догляду або досягли пенсійного віку;

одиноким особам з інвалідністю III групи, які досягли пенсійного віку;

одиноким одержувачам пенсії за віком та за вислугу років, які потребують постійного догляду.

Як правильно оформити надбавку

Для отримання надбавки необхідно подати заяву (за винятком осіб з інвалідністю I групи) і довідку від медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), а також висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного догляду.

Під час подання заяви пенсіонер (окрім осіб з інвалідністю I групи) зазначає, що в нього немає працездатних родичів, які за законом зобов'язані утримувати його. При цьому місце проживання цих родичів (разом чи окремо) не впливає на можливість отримання надбавки.

Інвалідам I групи надбавку встановлюють на підставі довідки МСЕК, без необхідності подання заяви на будь-який вид пенсії.

Важливо зазначити, що надбавку по догляду не призначають особам, які вже отримують державну соціальну допомогу по догляду відповідно до Закону України 1727-IV від 18.05.2004 року "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України оголосили, що в деяких випадках пенсійні виплати громадян можуть бути повернуті державі. Однак, як з'ясувалося, є способи уникнути цієї ситуації.

Раніше повідомлялося, що Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які отримують свої виплати на банківську картку, і в середньому підвищив суми виплат на 221, 74 грн.