Пенсія з відстрочкою в Україні: у ПФУ розповіли, як збільшити суму виплат

Якщо у громадян є право на пенсію за віком, але вони вирішують продовжувати працювати й відкласти отримання пенсії, то виплати будуть призначені з урахуванням їхнього накопиченого страхового стажу.

Громадяни України мають можливість відкласти вихід на пенсію, що дасть їм змогу отримувати вищі виплати в майбутньому. Якщо страховий стаж становить не менше 29 років, то громадяни можуть піти на пенсію за віком у 60 років. Ті, у кого страховий стаж від 15 до 19 років, можуть вийти на пенсію в 65 років. Про це розповіли в Пенсійному фонді України (ПФУ).

Як працює процедура відстрочки

Процедура пенсії з відстрочкою працює у такий спосіб. Тим, хто має право на пенсію за віком, але вирішує продовжити роботу і відстрочити отримання пенсії, призначається пенсія з урахуванням накопиченого страхового стажу на день звернення за її призначенням. Ця інформація міститься в Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Як збільшується сума пенсії при відстрочці?

За кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з наступного місяця після досягнення пенсійного віку, пенсію збільшують на 0,5% у разі відстрочення на період до 60 місяців.

У разі відтермінування виходу на пенсію понад 60 місяців за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з наступного місяця після досягнення пенсійного віку, пенсія збільшується на 0,75%.

Якщо людина відтерміновує вихід на пенсію на період менше ніж 60 місяців, то вона отримує додаткову надбавку до пенсії в розмірі 6% за кожен рік відтермінування (0,5% множиться на 12 місяців).

Наприклад, при дворічному відстроченні пенсії надбавка становитиме 12% (0,5% множиться на 24). Якщо відстрочка триватиме шість років (72 місяці), то основна сума пенсії збільшиться на 54% (0,75% множиться на 72).

Як повідомити про бажання вийти на пенсію з відстрочкою?

Щоб відкласти вихід на пенсію, людина має повідомити про своє бажання до досягнення пенсійного віку до Пенсійного фонду України.

У разі, якщо людина не повідомила про своє бажання, але в Реєстрі застрахованих осіб є інформація про її страховий стаж (цифрова версія трудової книжки), пенсію буде автоматично призначено, починаючи з наступного дня після досягнення пенсійного віку.

Якщо людина продовжує працювати й не звертається із заявою про призначення пенсії, а її трудова книжка не цифрова, то вважається, що вона висловила бажання вийти на пенсію пізніше.

У разі звернення за призначенням пенсії з відстроченням її призначають із дня, що настає за останнім днем місяця, в якому було отримано повний місяць страхового стажу, якщо звернення відбулося не пізніше ніж через три місяці з цієї дати. Якщо пенсіонер звернувся за призначенням пенсії пізніше, її буде призначено з дня звернення.

Нагадаємо, у ПФУ розповіли, як отримувати надбавки до своїх щомісячних виплат залежно від віку, інвалідності та стажу роботи.