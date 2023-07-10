Пенсія пропаде, а стаж буде втрачено, якщо зробити цю помилку: попередження ПФУ

В Пенсійному фонді України зауважують, що громадянам не треба чекати настання пенсійного віку, а вже зараз перевірити, чи їхня трудова книжка заповнена належним чином і виправити помилку, бо потім це зробити буде складніше.

Помилки в оформленні трудової книжки – одна з причин відмови в призначенні пенсії або втрати частини страхового стажу, та, відповідно, зменшення розміру пенсійної виплати. У Головному управлінні Пенсійного фонду України в м. Києві розповіли, як запобігти таким неприємним ситуаціям та уникнути проблем.

Фахівці ПФУ рекомендують кожному громадянину вже зараз звернутися до відділу кадрів підприємства, де працює особа, і перевірити свої трудові книжки на правильність заповнення.

Як має бути заповненя трудова книжка:

під час прийняття на роботу має бути відповідний запис: дата, назва посади, назва організації чи підприємства, номер та дата наказу, підпис керівника та його прізвище (ПІБ), печатка;

має бути повний запис про зміну назви підприємства або про реорганізацію, якщо такі зміни відбувались;

Важливо! Зверніть увагу на те, щоб в трудовій не було "дописів" іншим чорнилом до попередніх записів про прийняття чи звільнення. Такий "допис" важливо правильно оформити окремим записом. Запис має бути завірений – "доданій інформації вірити", печатка та підпис уповноваженої особи;

під час зміні прізвища важливо вказати назву документу, згідно з яким відбувається зміна, вказати ким і коли виданий.

Увага! Зверніть увагу на правильність назви підприємств, зафіксованих в трудовій книжці, дат, номерів наказів.

У ПФУ просять майбутніх пенсіонерів звернути увагу на оформлення та перевірити свою трудову на відповідність всім зазначеним в інструкції вимогам щодо оформлення.

"Не треба чекати настання пенсійного віку. Записи в трудовій книжці треба контролювати та виправляти своєчасно. В цьому повинен бути зацікавлений сам власник трудової, бо з роками це буде виправити набагато складніше", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні пенсії автоматично індексовано на 19,7% деяким категоріям пенсіонерів. Підвищення отримали колишні нардепи, науковці та держслужбовці.

Раніше повідомлялося, що в ПФУ розповіли, як отримувати надбавки до своїх щомісячних виплат залежно від віку, інвалідності та стажу роботи.