Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку: кого це стосується

У ПФУ заявили, що таку пільгу можна отримати протягом року з місяця визначення такого права. Для цього потрібно подати заяву та необхідні документи.

Пенсіонери, які працювали за певними спеціальностями та проживають у сільській місцевості можуть отримати пільгу. Ідеться про знижку в розмірі 100% на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Повідомляється, що знижка не надається членам родини пільговика. Таким чином, право на пільгу мають пенсіонери, які раніше працювали:

педагогічними працівниками;

медичними та фармацевтичними працівниками;

спеціалістами з захисту рослин;

працівниками музеїв, бібліотек;

працівниками державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Як отримати пільгу

У ПФУ зазначають, що для отримання пільги середньомісячний дохід сім’ї за попередні пів року, в розрахунку на одну особу, не повинен перевищувати величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. Цього року — це 3760 гривень.

Повідомляється, що таким чином пенсіонерам потрібно звернутися до Пенсійного фонду та надати довідку або записи в трудовій книжці, які містять дані про роботу в сільській місцевості за окремими спеціальностями. На підставі цих документів інформацію про пільговика вносять до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (Реєстр).

Також у повідомленні сказано, що пенсіонерам, які перебувають на обліку в Реєстрі потрібно надати заяву про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, та документи, які підтверджують проживання в сільській місцевості.

Пенсіонер може подати заяву та необхідні документи у ПФУ:

особисто, через сервісні центри Фонду, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою, на адресу органу Фонду;

через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" чи портал "Дія".

Нагадаємо, пенсійну допомогу можуть перестати виплачувати тим пенсіонерам, які не пройдуть фізичну ідентифікацію у відділеннях "Ощадбанку". Це потрібно робити кожні пів року.